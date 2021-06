Kim Kardashian, mărturisiri neașteptate despre show-ul Keeping Up With the Kardashians

După 20 de sezoane, show-ul Keeping Up With the Kardashians a ajuns la final. Într-o ediție specială, în care membrele familiei Kardashian au vorbit despre întreaga experiență, Kim a mărturisit că sex tape-ul care a făcut-o celebră a contribuit la succesul emisiunii. În 2002, Kim și iubitul său de atunci, Willie Ray J Norwood, și-au filmat o partidă de sex, iar înregistrarea a ajuns virală câțiva ani mai târziu.

„Crezi că show-ul s-ar fi bucurat la început de același succes dacă nu ar fi existat toată publicitatea adusă de sex tape?”, a întrebat-o Andy Cohen. „Uitându-mă înapoi, probabil că nu”, a recunoscut Kim Kardashian.

Aceasta a mai mărturisit și că s-a gândit ce se va întâmpla în momentul în care cei patru copii ai săi, North, Saint, Chicago și Psalm îi vor pune întrebări legate de acea înregistrare. „Până acum nu am fost nevoită și, din fericire, cred că au trecut atât de mulți ani și s-au întâmplat atât de multe lucruri pozitive încât ar putea șterge asta”, a spus ea. „Este ceva cu care trebuie să trăiesc pentru tot restul vieții.”

Kim Kardashian a adăugat și faptul că „totul se întâmplă cu un motiv” și că a învățat o lecție importantă din acel scandal, chiar dacă și-ar dori să șteargă evenimentul de pe lista „lucrurilor stupide” pe care le-a făcut.

Tot în sezonul final al show-ului Keeping Up With the Kardashians, Kim a vorbit și despre relația sa cu Kanye West și despre motivul pentru care a decis să pună capăt mariajului. „Sincer, nu mai pot face asta. De ce încă sunt în acest loc în care sunt blocată de ani de zile? El se mută dintr-un stat în altul în fiecare an. Trebuie să fim împreună, ca să ne putem crește copiii. Este un tată uimitor, a făcut o treabă incredibilă”, a spus Kim.

„Cred că merită pe cineva care să-i susțină fiecare mișcare și care să îl urmeze peste tot și să se mute în Wyoming”, a mărturisit vedeta, făcând referire la faptul că rapper-ul locuiește la ferma de 14 milioane de dolari pe care o deține în Wyoming. „Nu pot face asta. Este a treia mea căsătorie. Mă simt pierdută. Dar nici măcar nu mă pot gândi la asta. Vreau să fiu fericită”, a adăugat Kim.

