Kim Kardashian a fost surprinsă în compania unui bărbat misterios

Încă din luna februarie, de când Kim Kardashian a depus actele pentru a divorța de soțul ei, Kanye West, au început să circule zvonuri cu privire la o nouă relație în care este implicată vedeta reality show-ului Keeping Up With the Kardashians.

Dacă până acum speculațiile îl vizau pe Van Jones, un reporter specializat în politică, care lucrează pentru CNN sau pe Maluma, acum se pare că este vorba despre un alt bărbat. Kim Kardashian a partipat acum câteva zile la petrecerea din Beverly Hills a miliardarului Jamie Reuben, în vârstă de 34 de ani. Legătura dintre cei doi este necunoscută până acum, însă au un prieten comun, pe omul de afaceri Scooter Braun. Petrecerea a avut loc la un conac din Beverly Hills, cu o zi înainte ca vedeta și Kanye West să aniverseze 7 ani de căsnicie.

Kim Kardashian s-a asigurat că va atrage toate privirile și a purtat o ținută provocatoare la petrecerea lui Jamie Reuben. În imaginile surprinse de paparazzi, cei doi par să se simtă bine unul în compania celuilalt.

Și totuși, cine este mai exact Jamie Reuben? Ei bine, el este fiul lui David Reuben, un cunoscut investitor imobiliar. Jamie a fost numit de către revista Tatler drept unul dintre „cei mai misterioși burlaci din Londra” și în prezent se crede că ar fi singur. Tatăl lui Jamie și unchiul lui, Simon, și-au construit averea estimată la 18,6 miliarde de lire sterline cumpărând părți din Mayfair din Londra, inclusiv Burlington Arcade.

Printre prietenii lui Jamie se numără și vedete, dar și o membră a familiei regale. El și Prințesa Beatrice au fost văzuți de-a lungul anilor la mai multe petreceri, iar în anul 2013 au stat împreună la US Open.

Potrivit Daily Mail, care citează The Times, Jamie s-a împrietenit și cu Eric Schmidt, fostul CEO Google. În 2013, Reuben a găzduit o petrecere cu ocazia lansării cărții lui Schmidt The New Digital Age, scrisă alături de Jared Cohen.

În mai 2016, Jamie Reuben și Paris Hilton au fost văzuți la o petrecere în cadrul Festivalului de Film de la Cannes.

Jamie Reuben a avut o relație de lungă durată cu Marissa Montgomery, prezentatoare TV și creatoare de modă.

În ceea ce o privește pe Kim Kardashian, o sursă a declarat că vedeta „pare fericită cu fiecare săptămână care trece de când a depus actele pentru divorț.” Sursa a adăugat că ea nu caută în acest moment pe cineva cu care să aibă o relație, dar este deschisă în acest sens.

Foto: Profimedia, Instagram