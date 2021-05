Cuplurile de vedete care au unele dintre cele mai impresionante averi din lume

Fie că vorbim de celebrități care activează în actorie, muzică, sport sau în alte domenii, acestea ajung să câștige sume incredibil de mari. Iar în cazul cuplurilor celebre, lucrurile se schimbă pentru că averile lor personale ating împreună sume cu atât mai impresionante.

Blake Lively și Ryan Reynolds

Blake Lively și Ryan Reynolds formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete de la Hollywood. Cei doi au împreună o avere estimată la 180 milioane de dolari. Averea lui Ryan este de 150 de milioane de dolari, în timp ce averea soției sale este de 30 de milioane de dolari, conform Celebrity Net Worth. S-au cunoscut în 2010, iar un an mai târziu și-au început relația. S-au căsătorit în 2012 în secret și au împreună trei fete: James, Inez și Betty.

Mila Kunis și Ashton Kutcher

În cazul actorilor Mila Kunis și Ashton Kutcher, averea celor doi este estimată la 275 de milioane de dolari. Kutcher are o avere de 200 de milioane de dolari, iar soția lui o avere care ajunge la 75 de milioane de dolari. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare de la That ’70s Show și au început să se întâlnească abia după șase ani după ce serialul s-a terminat. În 2015 s-au căsătorit în secret și au împreună copii, pe Wyatt Isabelle și Dimitri Portwood.

Justin și Hailey Bieber

Justin și Hailey Bieber au împreună o avere estimată la 305 milioane de dolari. Averea cântărețului ajunge la 285 milioane de dolari, în timp ce averea modelului este estimată la 20 de milioane de dolari, informează Celebrity Net Worth. Și-au început relația în 2015, însă în 2016 s-au despărțit. Ulterior s-au împăcat în vara anului 2018, iar după un an au făcut cununia civilă în secret în New York.

Nicole Kidman și Keith Urban

Actrița Nicole Kidman și cântărețul de muzică pop-country Keith Urban s-au căsătorit pe 25 iunie 2006 în Sydney. Se estimează că actrița are o avere de 250 de milioane de dolari, cea a lui Ketih Urban ajungând la 75 milioane de dolari, însemnând că averea lor este de 325 milioane de dolari.

Will Smith și Jada Pinkett Smith

Will Smith și Jada Pinkett Smith s-au cunoscut în 1990 la audițiile serialului The Fresh Prince of Bel-Air, iar pe 31 decembrie 1997 s-au căsătorit. Averea cuplului ajunge la 400 de milioane de dolari. În ceea ce privește averea actorului, aceasta este de 350 de milioane de dolari, iar cea a soției sale de 50 de milioane de dolari.

David și Victoria Beckham

În cazul cuplului David și Victoria Beckham, averea lor este de 450 de milioane de dolari. Fosta membră a trupei Spice Girls l-a cunoscut pe fostul fotbalist în 1997, la un meci de fotbal caritabil, iar în 1999 s-au căsătorit. Cei doi îi au împreună pe Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz și Harper Seven.

George și Amal Clooney

Pe lista noastră se află și cuplul George & Amal Clooney. Averea lor este de 550 de milioane de dolari. Se estimează că actorul are o avere de 500 de milioane de dolari, în timp ce Amal de 50 de milioane de dolari. Cei doi s-au cunoscut în 2012, iar în 2014 s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Italia.

Gisele Bündchen și Tom Brady

Modelul Gisele Bündchen și cunoscutul jucător de fotbal american s-au cunoscut în 2006, iar în 2009 s-au căsătorit și au împreună doi copii. Averea lor este de 650 de milioane de dolari. Tom Brady are o avere de 250 de milioane de dolari, iar Gisele Bündchen o avere de 400 de milioane de dolari.

Beyoncé și Jay-Z

Beyoncé și Jay-Z au în prezent o avere estimată la nici mai mult, nici mai puțin de 1,8 miliarde de dolari. Se pare că faimosul rapper ar avea o avere de 1,3 miliarde de dolari, în timp ce artista ar avea o avere de 500 de milioane de dolari. Beyoncé și Jay-Z și-au început relația în 2002, după ce au colaborat la hitul ’03 Bonnie & Clyde, iar în 2008 s-au căsătorit. Au împreună trei copii: Blue Ivy și gemenii Rumi și Sir.

Jennifer Lopez și Alex Rodriguez

În ciuda faptului că s-au despărțit și au luat prin surprindere pe toată lumea cu această decizie, merită să ne aducem aminte de relația dintre Jennifer Lopez și Alex Rodriguez. Averea fostului cuplu ajungea la 750 de milioane de dolari.

