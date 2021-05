Cum arătau cele mai apreciate cupluri de celebrități la prima apariție pe covorul roșu

Pentru vedete, prima apariție în calitate de cuplu la un eveniment public reprezintă un moment important. Toată lumea este cu ochii pe acel cuplu și din acest motiv și apariția trebuie să fie una memorabilă. În timp ce unele cupluri au pășit pe covorul roșu încă din primele luni de relație, altele au preferat să se căsătorească și abia după să își facă debutul. Așa că, răsfoiește galeria noastră și află cum arătau cele mai cunoscute cupluri de celebrități la prima lor apariție pe covorul roșu:

Dax Shepard și Kristen Bell

Kristen Bell și Dax Shepard sunt împreună din 2007, iar în 2009 s-au logodit. În 2013 s-au căsătorit, au doi copii și au mers pentru prima dată împreună pe covorul roșu în 2009, la premiera filmului Couples Retreat.

Ellen DeGeneres și Portia de Rossi

Ellen DeGeneres și Portia de Rossi formează un cuplu din 2004, iar în 2008 s-au căsătorit, la scurtă vreme după ce a fost legalizată în California căsătoria între persoane de același sex. Ellen a mers alături de partenera ei la Globurile de Aur în 2004, fiind prima lor apariție pe covorul roșu.

Tom Hanks și Rita Wilson

Tom Hanks și Rita Wilson formează unul dintre cele mai solide cupluri de la Hollywood. Actorul s-a îndrăgostit de ea după ce a văzut-o în serialul The Brady Bunch. Cei doi s-au căsătorit pe 30 aprilie 1988. Una dintre primele apariții publice ale cuplului a fost în 1986, la premiera comediei Three Amigos.

Michelle Williams și Tommy Kail

La sfârșitul anului 2019, au apărut primele informații cu privire la relația dintre Michelle Williams și Tommy Kail. O sursă declarase atunci pentru People că cei doi s-au logodit, dar și că actrița este însărcinată. În luna martie a anului 2020 s-au căsătorit în secret, iar în luna iunie Michelle Williams a devenit mamă. În ianuarie 2020, la Globurile de Aur, și-au făcut apariția pe covorul roșu ca un cuplu, atunci când Williams a câștigat premiul pentru Cea mai bună actriță într-o miniserie sau film TV.

Chrissy Teigen și John Legend

John Legend și Chrissy Teigen s-au cunoscut în 2007, pe platourile de filmare de la videoclipul artistului, Stereo, iar în 2013 s-au căsătorit în Italia. În 2008, au fost prezenți împreună la petrecerea Grammy.

Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones

Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones au o poveste de dragoste fascinantă. S-au întâlnit în 1998 la Deauville Film Festival, în cadrul căruia era promovat și filmul Mask of Zorro, în care Catherine Zeta-Jones a interpretat rolul principal. În 1999, când au apărut pe covorul roșu la premiera filmului Entrapment, existau deja zvonuri cu privire la logodna lor. S-au căsătorit pe 18 noiembrie 2000.

Serena Williams și Alexis Ohanian

Serena Williams și Alexis Ohanian, CEO Reddit, formează un cuplu din 2015. Cei doi au apărut pentru prima dată în calitate de cuplu la un eveniment public în 2017 la Met Gala, fiind și primul eveniment la care tenismena a participat după ce a dezvăluit că este însărcinată.

Neil Patrick Harris și David Burtka

Neil Patrick Harris, starul din How I Met Your Mother, și-a făcut coming out-ul în 2006. Un an mai târziu, a pășit pe covorul roșu alături de partenerul său, David Burtka, cu care forma un cuplu de trei ani, la premiile Emmy, acolo unde a fost nominalizat pentru rolul său din serial. S-au căsătorit în 2014 în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Italia, după mai bine de 10 ani de relație.

Ryan Reynolds și Blake Lively

Blake Lively și Ryan Reynolds formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de celebrități. S-au îndrăgostit pe platourile de filmare de la The Green Latern. Ryan Reynolds era căsătorit atunci cu Scarlett Johannson, iar Blake Lively era într-o relație cu Penn Badgley, colegul ei din Gossip Girl. În 2011, au pășit pe covorul roșu în calitate de prieteni, însă nu putem să nu remarcăm chimia care era deja între ei, începundu-și relația la scurtă vreme după terminarea filmărilor.

Britney Spears și Sam Asghari

Britney Spears și antrenorul și modelul de fitness Sam Asghari s-au întâlnit în 2016, pe platourile de filmare ale videoclipului Slumber Party. La scurtă vreme și-au început și relația, iar în ianuarie 2017 artista și-a asumat public că formează un cuplu cu Sam Asghari. Au pășit pe covorul roșu împreună în 2019, în cadrul premierei filmului Once Upon a Time in Hollywood.

Chris Pratt și Katherine Schwarzenegger

Relația dintre Chris Pratt și Katherine Schwarzenegger a început în vara anului 2018, iar în decembrie 2018 au confirmat-o. În 2019, au pășit pe covorul roșu la premiera filmului Avengers: Endgame, fiind deja logodiți de câteva luni. Pe 8 iunie 2019 s-au căsătorit în Montecito, California, având parte de o ceremonie discretă.

Beyoncé și Jay-Z

Deși formau un cuplu din 2000 și au avut destul de multe colaborări însemnate în anii care au urmat, Beyoncé și Jay-Z au apărut pentru prima dată în calitate de cuplu în 2004 la MTV Video Music Awards.

Will Smith și Jada Pinkett Smith

Will și Jada Pinkett Smith au trecut de-a lungul anilor prin multe experiențe în ceea ce privește relația lor, inclusiv printr-un scandal de infidelitate. Deși s-au cunoscut în 1990 la audițiile serialului The Fresh Prince, în 1995 au mers împreună la premiera peliculei Devil in a Blue Dress.

Nicole Kidman și Keith Urban

Nicole Kidman și cântărețul de muzică country Keith Urban s-au cunoscut în 2005, iar în 2006 s-au căsătorit. Un an mai târziu, au avut și prima apariție în calitate de cuplu la un eveniment, în cadrul petrecerii Vanity Fair de după decernarea premiilor Oscar.

Penelope Cruz și Javier Bardem

Penélope Cruz și Javier Bardem se numără printre cele mai discrete cupluri de vedete de la Hollywood. Au fost prieteni înainte să își înceapă relația în 2007 și în ciuda faptului că au fost prezenți la câteva evenimente ale industriei după aceea, au apărut pe covorul roșu în calitate de cuplu în 2011, la Oscar.

Foto: Profimedia, PR, Arhiva revistei ELLE

