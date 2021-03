Paris Hilton spune că o companie a vrut să vândă păpuși erotice care arătau exact ca ea

Într-un interviu acordat virtual emisiunii online First We Feast, Paris Hilton a vorbit cât se poate de deschis despre ideile dubioase de afaceri pe care a fost mai mult decât nevoită să le refuze de-a lungul timpului.

Vedeta în vârstă de 40 de ani mărturisește cum o companie i-ar fi propus să scoată pe piață păpuși erotice care să semene cu ea. „Sunt multe astfel de idei… una dintre ele a fost de-a dreptul înfricoșătoare. Era o companie care voia să facă păpuși erotice Paris Hilton – bineînțeles, arătau exact ca mine. Am fost ceva de genul: „știți ce, ăsta chiar e ultimul lucru pe care mi-l doresc.”

Mai mult, una dintre companii și-ar fi dorit ca Paris Hilton să apară și pe rafturile supermarketurilor, relatează Daily Mail. „O altă companie m-a întrebat dacă aș vrea să am propria linie de conserve de fasole”, povestește Hilton. „Lucru la care iarăși am zis, nu știu, fasolea chiar nu s-ar potrivi cu linia mea de produse. Nu vreau să intru în zona de mâncare.”

Reprezentanții companiei ar fi venit chiar foarte bine pregătiți la pitch, oferindu-i și o serie de mostre ale ambalajelor și materialelor promo vizuale în cazul unei posibile colaborări. „Mi-au arătat o machetă a unei conserve roz cu o poză cu mine ținând în mână fasole. Era fasolea lui Paris Hilton”, glumește vedeta.

În același interviu, Paris Hilton a făcut și câteva declarații nu prea încântătoare despre partea întunecată a celebrității sale, precum faptul că oamenii îi căutau prin gunoaie sau se foloseau de identități false ca să intre în casă. „Era atât de intruziv tot timpul”, spune aceasta. „Pur și simplu îmi sunau la ușă și se prefăceau că sunt alte persoane. Odată am intrat în casă – și menajera mea de atunci nu și-a dat seama pentru că tipul a zis că e prieten cu mine – și bărbatul stătea la mine în bucătărie, parcă așteptându-mă, ceea ce a fost chiar înspăimântător.”

Nu e prima dată când starul vorbește de situațiile problematice și chiar traumele prin care a trecut încă de când era mică, dar și în ultimii 20 de ani de faimă. În luna septembrie a anului trecut, Paris Hilton a postat pe YouTube documentarul vieții sale, numit simplu This Is Paris – material care, până acum, a strâns peste 20 de milioane de vizualizări.

„Sunt entuziasmată, dar am și emoții foarte mari, dat fiind care sunt subiectele pe care le-am abordat în acest film”, spunea Paris Hilton în emisiunea lui Jimmy Kimmel, înainte de lansarea producției. „Sigur că sunt obișnuită să mă aflu în fața camerei, dar am fost dintotdeauna o persoană foarte timidă, așa că mi-a plăcut să inventez acest personaj pe care să-l joc. Să fiu cu adevărat eu însămi a fost o experiență total diferită, dar aproape terapeutică și am învățat foarte multe despre mine. Nu aveam idee de ce sunt în felul în care sunt, dar acum mă înțeleg mult mai bine.”

