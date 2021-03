Demi Lovato se simte queer și o spune

Demi Lovato este starul copertei Glamour US din martie, ocazie cu care a vorbit despre calea lungă pe care a parcurs-o pentru a-și înțelege sexualitatea și despre logodna ei de doar două luni cu actorul Max Ehrich, pe care cei doi au rupt-o în septembrie 2020.

Cântăreața în vârstă de 28 de ani a spus că pe măsură ce înainta în vârstă se simțea tot mai queer. Acum știe cum se identifică sexual, dar vrea să mai aștepte până va împărtăși asta cu restul lumii.

„În ultimul an, am fost logodită cu un bărbat și când nu a funcționat, mi-am spus: „Acesta este un semn uriaș.” Am crezut că îmi voi petrece viața cu cineva. Acum, că nu mai aveam de gând să o fac, am simțit acest sentiment de ușurare că pot trăi adevărul meu.”

Demi Lovato a explicat, de altfel, că multe dintre relațiile sale intime din trecut au ajutat-o să-și dea seama că ea caută ceva diferit. „Am fost într-o relație cu o fată și mi-am spus: „Îmi place mult mai mult asta. Se simțea mai bine. Se simțea corect” a spus ea. „Cu unii dintre băieții cu care umblam – când venea momentul să fim sexuali sau intimi, aveam o reacție viscerală.”

„Nici măcar nu era vorba despre persoana cu care eram”, a continuat ea. „M-am trezit că apreciam mai mult prietenia acelor oameni decât romantismul, și nu doream romantism de la nimeni de sex opus.”

Lovato a povestit în interviu și despre abuzul de substanțe care a dus la o supradoză în 2018. Cântăreața a spus că a eliminat din viața ei drogurile care aproape au omorât-o, dar că nu crede că e o idee bună ca, în căutarea echilibrului de care are nevoie, să renunțe până și la o băutură sau la „puțină iarbă.”

Luna asta are premiera Demi Lovato: Dancing with the Devil, un documentar YouTube Originals în patru părți despre dependență, vindecare și empowerment.

