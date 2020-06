Meghan Markle, descrisă ca „dependentă de faimă” într-o nouă carte despre viața ei

Simon & Schuster a publicat cartea scrisă de Lady Colin Campbell, Meghan and Harry: The Real Story pe data de 25 mai. Lady Colin o descrie pe Meghan Markle ca fiind interesată de faimă și succes, folosindu-se de tot ceea ce o înconjoară.

Colin Campbell este o scriitoare britanică faimoasă cu foarte multe cunoștiințe în cercurile importante din Marea Britanie. Este și vedetă și lucrează în radio, a mai publicat alte trei cărți despre familia regală britanică. Aceasta confirmă imaginea lui Meghan prezentată de către tabloidele britanice și dorește să arate relațiile sale cu ceilalți membri ai familiei.

Ea mai spune că Meghan își dorește ca într-o zi să candideze pentru postul de președinte al Statelor Unite și că „Anglia nu este de ajuns pentru ea”, a explicat Lady Campbell. Autoarea a descris-o ca fiind „dependentă de faimă.” Lady Colin a criticat-o într-un mod foarte dur și direct, spunând că „întreaga ei viață este actoria.” Iar în legătură cu Prințul Harry, el era pur și simplu „disperat să cunoască pe cineva” și că „este patetic.”

Conform publicației Page Six, Lady Campbell cunoaște și a trăit multe dintre scandalurile legate de familia regală. „Cunosc foarte multe. Pe membrii familiei regale, pe prietenii lor. Am fost la petrecerile lor. Am fost în casele lor.” Aceasta a continuat să o compare pe Meghan spunând că „această persoană nu este cu mult mai potrivită pentru viața regală decât Angelina Jolie pentru o competiție de box. Ea s-a ridicat cu mult peste ce i se cuvine, iar pentru că mereu și-a dorit să fie o stea, a avut această înclinație pentru exagerare.”

„Cât pentru Harry, ar fi trebuit să fie mai informat. Această absurditate cum că ea nu ar fi știut multe despre el la început… adică serios. A citit despre el în cărți”, a adăugat Campbell.

