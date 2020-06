Când au vorbit pentru prima dată Prințul Harry și Meghan Markle despre îndepărtarea de familia regală britanică

Dacă ne-am fi așteptat ca decizia Prințului Harry și a lui Meghan Markle de a se retrage din familia regală britanică să fie una spontană, ei bine, lucrurile nu au fost așa.

Biografia oficială a cuplului care va apărea în luna august, numită „Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family”, va dezvălui publicului momentul în care Meghan Markle și Prințul Harry au discutat pentru prima dată despre această hotărâre.

O sursă a declarat pentru The Sun următoarele: „Decizia era discutată cu mult înainte ca ei să se căsătorească. Adevărul este că Prințul Harry a fost nefericit foarte mult timp. El și Meghan Markle au început să vorbească să meargă în această direcție înainte să facă nunta”, a declarat respectiva sursă.

Odată cu publicarea acestei biografii, Meghan Markle își dorește să contribuie la schimbarea opiniei publicului. „Ea a spus că această biografie va da cărțile pe față și va arăta lumii că ei nu au avut de ales decât să părăsească viața regală”, a precizat un prieten apropiat al fostei actrițe.

În martie 2019, Prințul Harry a fost păcălit de doi ruși care au pretins că sunt Greta Thunberg și tatăl ei, iar cu această ocazie el a vorbit deschis despre Megxit. „Această decizie cu siguranță nu a fost una ușor de luat, însă este cea mai bună decizie pentru familia noastră, decizia potrivită pentru ca eu să îmi pot proteja fiul. Și cred că sunt o mulțime de oameni în această lume care sunt de acord cu noi și ne respectă pentru că am decis să punem familia pe primul lor”, a declarat Prințul Harry la vremea respectivă.

„A te căsători cu un prinț sau o prințesă nu este atât de fabulos pe cât pare”, a mai adăugat acesta.

În prezent, Prințul Harry și Meghan Markle locuiesc în Los Angeles, împreună cu fiul lor, Archie, într-o vilă luxoasă din Beverly Hills, al cărei proprietar este actorul și regizorul Tyler Perry. Vila lui Tyler Perry, estimată la 18 milioane de dolari, a fost construită în stil Toscan, are 8 dormitoare și 12 băi și este situată în complexul rezidențial cu circuit închis Beverly Ridge Estates.

