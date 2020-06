Mătușa Prințului Harry a încercat să o ajute pe Meghan Markle să se integreze în familia regală

Sophie, Contesa de Wessex și soția Prințului Edward, fratele Prințului Charles, a discutat într-un interviu pentru publicația The Sunday Times despre Ducele și Ducesa de Sussex. În afară de comunicatul oficial al Reginei Elisabeta a-II-a, familia regală britanică a rămas destul de tăcută în ceea ce privește decizia cuplului de a renunța la titlurile lor regale.

Mătușa Prințului Harry, Sophie, în vârstă de 55 de ani, provine dintr-o familie de clasă mijlocie și a lucrat la o agenție de relații publice înainte să-l cunoască pe Prințul Edward. Asemenea lui Meghan, aceasta a avut multe de îndurat din cauza presei britanice, care a publicat până și imagini topless cu aceasta înainte de nunta sa cu Prințul Edward.

„Cu toții încercăm să ajutăm noii membri ai familiei”, a declarat Sophie revistei The Times. Sophie a fost surprinsă de mai multe ori alături de Meghan, cel mai recent eveniment fiind slujba în onoarea Commonwealth la Westminster Abbey și ultimul eveniment la care Harry și Meghan au participat în calitate de membri ai familiei regale.

„Sper doar să fie fericiți”, a spus Sophie despre cuplu. Deși Sophie o simpatizează mult pe Meghan, ea a ținut să sublinieze că situația lor a fost diferită. „Amintiți-vă că eu am avut 5 ani în care să mă acomodez, iar pe durata logodnei de șase luni am stat la Palatul Buckingham. Nu știam neapărat cum o să fie situația”, a declarat aceasta.

Prințul Harry și Meghan se află în continuare în Los Angeles, alături de fiul lor Archie, în vârstă de 1 an, aflându-se în plin proces cu publicația The Mail on Sunday, după ce aceasta a publicat o scrisoare scrisă de mână de către Meghan, destinată tatălui său, Thomas Markle.

În februarie 2019, The Mail on Sunday a publicat mai multe părți dintr-o scrisoare a lui Meghan Markle. Thomas Markle a decis să publice scrisoarea pentru că unele lucruri nu erau prezentate în mod corect. „Am decis să fac publice diferite fragmente din scrisoare din cauza articolului scris de prietenii lui Meghan în revista People. Trebuie să mă apăr. Am publicat doar anumite părți deoarece restul erau atât de dureroase. Această scrisoare nu mi s-a părut plină de iubire. M-a rănit”, a declarat Thomas.

Text: Alexandra Dima

Foto: Arhiva Revistei ELLE

