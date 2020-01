Prințul Harry și Meghan Markle își pierd titlurile regale

Conform unui comunicat oficial dat publicității de Palatul Buckingham, Ducii de Sussex nu vor mai avea titluri regale și nici nu vor mai primi fonduri publice. Schimbarea va intra în vigoare începând cu primăvara acestui an, astfel că ei nu o vor mai reprezenta în mod oficial pe Regină.

„Ei înțeleg că trebuie să renunțe la îndatoririle regale, inclusiv la cele militare oficiale. Nu vor mai primi bani publici. Cu binecuvântarea Reginei, cei doi vor continua să conducă patronatele și asociațiile private. În timp ce nu vor mai putea reprezenta în mod oficial Regina, cei doi au menționat în mod clar că tot ce vor face în continuare va fi în acord cu valorile Majestății Sale. Meghan Markle și Prințul Harry nu vor mai folosi titlurile regale în măsura în care nu vor mai munci în Familia Regală”, potrivit unui comunicat transmis de Palatul Buckingham.

