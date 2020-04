Meghan Markle l-a angajat pe avocatul Prințesei Diana pentru procesul său împotriva unui tabloid

Deși procesul lui Meghan Markle împotriva Associated Newspapers a început abia vinerea trecută, s-au întâmplat multe de atunci. Meghan Markle a dat în judecată the Mail on Sunday pentru publicarea unei versiuni editate a scrisorii pe care aceasta a trimis-o tatălui său, Thomas Markle, în 2018.

Meghan susține că scrisoarea a fost editată cu scopul de a-i deteriora reputația iar editorul a folosit în mod greșit informațile private și a încălcat drepturile de autor.

În luna februarie a lui 2019, The Mail on Sunday a publicat mai multe părți dintr-o scrisoare a lui Meghan Markle, scrisă de mână, scrisoare venită chiar din partea lui Thomas. Thomas Markle a decis să publice scrisoarea pentru că unele lucruri nu erau prezentate în mod corect. :Am decis să fac publice diferite fragmente din scrisoare din cauza articolului scris de prietenii lui Meghan în revista People. Trebuie să mă apăr. Am publicat doar anumite părți, deoarece restul erau atât de dureroase. Această scrisoare nu mi s-a părut plină de iubire. M-a rănit”, a declarat Thomas.

Conform presei și comunicatelor de la firma de avocatură 5RB, Meghan Markle l-a ales pe David Sherborne ca să o reprezinte în acest proces. Reprezentantul firmei de avocatură a declarat: „Acesta va pleda și pentru cazul Ducesei de Sussex pentru publicarea informațiilor private, încălcarea protecției datelor și încălcarea drepturile de autor contra Associated Newspapers”.

David Sherborne este un avocat faimos cu o listă lungă de clienți celebri precum Prințesa Diana, Spice Girls, Paul McCartney, Jude Law, Kate Winslet, Elton John, Harry Styles și lista continuă.

Recent au fost dezvăluite mai multe documente depuse la Înalta Curte de Justiție din Londra care arată o serie de mesaje pe care Prințul Harry și Meghan Markle i le-au trimis lui Thomas cu doar câteva zile înainte de nunta lor.

Pe data de 14 mai 2018, Thomas Markle a confirmat faptul că nu va participa la nunta fiicei sale, care urma să aibă loc pe 19 mai. Prințul Harry i-a trimis lui Thomas mai multe mesaje prin care încearcă să îl convingă să nu mai vorbească cu presa.

„Tom, sunt Harry și te voi suna acum. Te rog răspunde, mulțumesc! Tom, sunt Harry din nou! Chiar trebuie să îți vorbesc. Nu trebuie să îți ceri iertare, înțelegem circumstanțele, dar vei înrăutăți situația dacă o să vorbești în mod public”, a fost mesajul trimis de Prințul Harry lui Thomas Markle pe data de 14 mai 2018, conform documentelor.

„Dacă o iubești pe Meg și vrei să faci ceea ce este bine, te rog, sună-mă, există două soluții de a rezolva problema asta, fără implicarea presei care a creat intenționat această situație. Așa că, te rog, sună-mă pentru a-ți putea explica. Eu și Meg nu suntem supărați, vrem să vorbim cu tine. Mulțumesc. Orice discuție cu presa va fi în dezavantajul tău, ai încredere în mine, Tom. Doar noi te putem ajuta, așa cum am încercat din prima zi”, a mai fost un alt mesaj trimis de Prințul Harry.

Thomas nu i-a răspuns și a declarat pentru TMZ faptul că a suferit un atac de cord și că este internat în spital.

Text: Alexandra Dima

Foto: Arhiva Revistei ELLE

