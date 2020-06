Prințul Harry vorbește cu emoție despre viitorul fiului său în contextul pandemiei de coronavirus

Prințul Harry a făcut mărturisiri emoționante despre viitorul fiului său, Archie, având în vedere situația pe care o traversăm cu toții în urma pandemiei de coronavirus.

În calitate de președinte al organizației African Parks, Prințul Harry a vorbit în cadrul unui raport anual al organizației despre fiul său, Archie, în vârstă de 1 an. „De când am devenit tată, simt cu atât mai mult presiunea de a ne asigura că putem oferi copiilor noștri viitorul pe care îl merită, un viitor plin de posibilități și oportunități. Îmi doresc să le putem spune copiilor noștri că, atâta vreme cât avem determinarea unui grup extraordinar de indivizi dedicați, am făcut ceea ce era necesar pentru a restabili aceste ecosisteme esențiale”, a spus Prințul Harry.

Prințul Harry a mai adus în discuție și pandemia de coronavirus și impactul pe care l-a avut. „Pandemia de coronavirus ne-a afectat considerabil. Există soluții care funcționează, iar modelul pe care îl folosește African Parks ar fi una dintre acestea”, a adăugat Prințul Harry, susținând că organizația ajută oamenii, animalele și mediile cele mai vulnerabile.

Africa este un loc cu totul și cu totul special pentru Prințul Harry și Meghan Markle. Acolo, cei doi și-au petrecut prima lor vacanță împreună. În toamna lui 2019, Prințul Harry și Meghan Markle, alături de fiul lor, Archie, au fost într-un turneu regal prin mai multe țări din Africa. Mai mult decât atât, acolo ei au filmat un documentar, în care atât ea, cât și Prințul Harry au vorbit despre problemele cu care s-au luptat în primul lor an de căsnicie din cauza presei britanice.

În 2006, Prințul Harry a fondat și Sentebale alături de Prințul Seeiso din Lesoto, o organizație care sprijină tinerii afectați de HIV și SIDA din Lesoto, Botswana și Malawi.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

