Irina Shayk & Kanye West: cât de serioasă este, de fapt, relația lor?

Irina Shayk & Kanye West sunt în acest moment două dintre cele mai urmărite celebrități din lume, mai ales de când au început să apară zvonuri privind o eventuală relație între aceștia. Fanii celor doi au decis că relația este una cu adevărat posibilă atunci când aceștia s-au întors dintr-o vacanță în Franța pe care au petrecut-o alături și sunt curioși să afle mai multe despre noul cuplu.

Este și firesc: Irina Shayk & Kanye West sunt urmăriți de presă peste tot, și nu puțini sunt cei care presupun că fostul soț al lui Kim Kardashian a decis să treacă peste eșecul căsniciei sale inițiind o relație cu supermodelul care are un copil din relația cu Bradley Cooper, actorul din A Star is Born. Înainte de legătura cu acesta, Irina Shayk a fost într-o relație cu fotbalistul Cristiano Ronaldo, căruia i-a stat alături din 2010 până în 2015. Kanye are patru copii din relația cu Kardashian, iar cei doi au anunțat că au inițiat procedurile de divorț în luna februarie a acestui an.

Acum, însă, au ieșit la iveală indicii care arată că Irina Shayk & Kanye West au început să se vadă în luna aprilie a acestui an, o sursă din apropierea proaspătului cuplu declarând că „Irina și Kanye au petrecut timp împreună ca să se cunoască mai bine. El a crezut întotdeauna că ea este frumoasă și acum amândoi încearcă să vadă încotro poate merge relația”.

Zvonurile despre o posibilă relație între Irina Shayk & Kanye West au început să apară în luna mai, iar la începutul lui iunie cei doi au petrecut o vacanță în Franța, stând la boutique-hotelul Villa La Coste, din Provence, și au zburat înapoi în Statele Unite împreună. La întoarcere, cei doi au fost văzuți într-un aeroport din New Jersey, de unde Irina Shayk a mers la New York, acolo unde locuiește împreună cu fiica ei, Lea de Seine, iar Kanye West a mers la Los Angeles.

Surse din apropierea supermodelului au afirmat că cei doi formează un cuplu, arătând și că Irina Shayk este „încântată”, dat fiind că „era gata să treacă peste despărțirea (de Cooper) și să întâlnească pe altcineva. Irina a fost încântată când Kanye i-a cerut să iasă împreună”.

Aceeași sursă a mai declarat despre relația dintre Irina Shayk & Kanye West: „Ea nu vrea să fie cunoscută ca cineva care a avut o legătură cu Bradley Cooper. Această relație este, în ochii ei, formarea unui nou supercuplu de Hollywood, pare să fie un lucru semnificativ pentru cariera ei, dar în același timp îl și place pe Kanye. E pregătită pentru această relație.”

