Familia Kardashian a anunțat lansarea unui nou show

La începutul lunii septembrie, Kim Kardashian a anunțat pe rețelele sale de socializare că celebrul reality show Keeping Up With The Kardashians se încheie, după 20 de sezoane.

„Pentru fanii noștri minunați,

Cu inimile îndurerate am luat decizia dificilă de a ne lua rămas bun de la Keeping Up with the Kardashians. După 14 ani și 20 de sezoane, sute de episoade, suntem mai mult decât recunoscători față de toți cei care ne-au urmărit de-a lungul acestor ani – atât în clipele bune, cât și în cele rele, atunci când am fost fericiți, când am plâns. Vom prețui pentru totdeauna amintirile minunate și oamenii pe care i-am întâlnit în tot acest timp. Fără Keeping Up with The Kardashians nu aș fi unde sunt astăzi. Sunt incredibil de recunoscătoare tuturor celor care au urmărit show-ul, care m-au susținut pe mine și pe familia mea în acești 14 ani incredibili. Acest show ne-a făcut cine suntem astăzi și vom fi datori față de toți cei care au jucat un rol în modelarea carierei noastre și schimbarea vieții noastre pentru totdeauna”, a fost mesajul transmis de Kim Kardashian.

Ieri însă, celebra familie a anunțat că vor reveni pe micile ecrane cu un show ce va fi transmis de platforma Hulu. Kris Jenner, Khloé și Kourtney Kardashian au fost cele care au dezvăluit știrea pe conturile lor de Twitter. „Kris, Kim, Kourtney, Khloé, Kendall și Kylie vor crea conținut ce va fi difuzat exclusiv de Hulu, în Statele Unite ale Americii. Se așteaptă ca show-ul să debuteze la sfârșitul lui 2021″, anunță CNBC.

Excited to announce our new multi year partnership with Hulu and Star and whats to come in 2021 @hulu — Kris Jenner (@KrisJenner) December 10, 2020

The Kardashian Jenners will create new global content under a multi-year deal, to stream exclusively on Hulu in the U.S. and in multiple territories on Star internationally. pic.twitter.com/Dke17Gfvrd — Hulu (@hulu) December 10, 2020

Primul sezon din reality show-ul Keeping Up With The Kardashians a fost lansat în octombrie 2007, iar de atunci, membrii celei mai faimoase familii au trecut prin transformări incredibile. Pe lângă criticile aduse, show-ul le-a adus notorietatea de care se bucură astăzi.

