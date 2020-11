Kylie și Kendall Jenner au avut o dispută și nu și-au vorbit timp de o lună

Chiar dacă reality show-ul Keeping Up With the Kardashians se apropie de final, asta nu înseamnă și că drama din celebra familie a luat sfârșit. Cel mai recent episod al emisiunii ne dezvăluie o ceartă în toată regulă între Kylie și Kendall, care, după cum chiar ele mărturisesc, a culminat cu violență fizică.

Probabil te aștepți ca motivul disputei să fie unul extrem de grav și de serios. Ei bine, mărul discordiei l-a reprezentat o ținută, pe care Kylie se pare că a furat-o de la sora sa, Kendall. Iar de aici, o întreagă dramă a fost iscată. În drumul spre casă, cele două se aflau în mașină alături de partenerul lui Kris Jenner, Corey Gamble, iar Kylie a refuzat să o ducă acasă pe Kendall. Așa că, modelul a fost nevoit să coboare din mașină.

„Nu mai vorbesc niciodată cu Kylie!”, le-a spus nervoasă Kendall lui Kourtney, Khloe, Kim și Kris în momentul în care aceștia au venit după ea. „M-a lovit, nu tare, dar m-a lovit, așa că i-am dat o palmă peste față. Apoi m-a lovit cu tocul pantofului în gât și eu am început să o lovesc în spate. A fost o bătaie în toate regulă.”

Așa că, în urma acestei dispute, cele două surori nu și-au mai vorbit timp de o lună. „Ai vorbit cu Kylie?”, a întrebat-o Kris pe Kendall în timpul unui apel video în care se aflau și Kim și Khloe. „Nu, nu am vorbit absolut deloc, ceea ce e ciudat”, a răspuns Kendall. Aceasta a mai mărturisit și că până acum nu s-a mai întâmplat să nu își vorbească pentru o perioadă atât de lungă.

„Amândouă trebuie să vă dați seama că viața e prea scurtă și că trebuie să lăsați egoul și mândria deoparte și pur și simplu să spuneți: „Kylie, îmi pare rău pentru partea mea de vină din această ceartă.” Și ea ar spune: „Și mie îmi pare rău pentru partea mea.” Și apoi ghici ce? O să putem să trecem peste asta”, a fost sfatul pe care Khloe i l-a dat lui Kendall.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

