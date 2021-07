Decizia radicală luată de Kim Kardashian pe fondul divorțului de Kanye West

Kim Kardashian a decis să își închidă pentru moment compania KKW Beauty. Anunțul a fost făcut chiar de vedeta reality show-ului Keeping Up With the Kardashians prin intermediul unei postări pe Instagram.

Începând cu 1 august site-ul companiei nu va mai funcționa, însă Kim a anunțat că nu este o decizie permanentă. Aceasta a explicat că își dorește să dea un refresh brand-ului său și că va lansa în curând produse de make-up ce vor avea „noi formule, mult mai moderne, mai inovatoare și cu ambalaje sustenabile”.

„Sunt încântată să dezvolt și să extind gama mea de produse. În sfârșit o să aveți ocazia să experimentați produse care vor fi exact așa cum mi-am imaginat întotdeauna”, a scris Kim pe Instagram. Tot ea a mai adăugat și faptul că relasansarea brand-ului le va permite clienților să cumpere toate produsele sale de pe un singur site.

„Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine în această călătorie și vă promit că nu vom lipsi mult timp. XO, Kim Kardashian West”, a concluzionat vedeta.

Până la 1 august, clienții se pot bucura de reduceri considerabile ce variază între 20 și 75 de procente.

Așa cum era de așteptat, au apărut mai multe supoziții cu privire la decizia luată de Kim. Mulți internauți sunt de părere că vedeta vrea ca brand-ul să nu mai conțină numele West, acum că divorțează de Kanye.

„Fă-o. Scapă de West”, a fost unul dintre comentariile de pe contul de Instagram KKW Beauty. „Renunți la W?”, a fost o altă întrebare pe care un fan și-a pus-o.

Însă, se pare că vedeta urmează să își extindă afacerile, aceasta propunându-și să lanseze și un brand de decorațiuni interioare.

„Kim va anunța colecția în câteva săptămâni. Lucrează la asta de peste un an”, a spus o sursă apropiată pentru Us Weekly. Potrivit acesteia, colecția va cuprinde lumânări, parfumuri de cameră, obiecte decorative și chiar piese de mobilier.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro