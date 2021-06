Kim Kardashian dezvăluie adevăratul motiv pentru care a decis să divorțeze de Kanye West

Kim Kardashian a decis să își spună public versiunea cu privire la problemele din căsnicia ei. Vedeta a vorbit în cadrul show-ului Keeping Up With the Kardashians despre relația dintre ea și Kanye West, dar și despre adevăratul motiv care a dus la separarea lor.

Până acum, Kim Kardashian a ezitat să abordeze acest subiect, însă în episodul de joi, 3 iunie, vedeta a decis să facă dezvăluiri cu privire la motivul divorțului. „Sincer, nu mai pot face asta. De ce încă sunt în acest loc în care sunt blocată de ani de zile? El se mută dintr-un stat în altul în fiecare an. Trebuie să fim împreună, ca să ne putem crește copiii. Este un tată uimitor, a făcut o treabă incredibilă”, a spus Kim.

„Cred că merită pe cineva care să-i susțină fiecare mișcare și care să îl urmeze peste tot și să se mute în Wyoming”, a mărturisit vedeta, făcând referire la faptul că rapper-ul locuiește la ferma de 14 milioane de dolari pe care o deține în Wyoming. „Nu pot face asta. Este a treia mea căsătorie. Mă simt pierdută. Dar nici măcar nu mă pot gândi la asta. Vreau să fiu fericită”, a adăugat Kim.

În luna martie a anului 2021, Kim Kardashian a făcut o serie de declarații cu privire la divorțul dintre ea și Kanye West, atunci aducând în discuție zvonurile care au circulat în presă. „Toată lumea vede lucrurile care apar în presă despre viața mea alături de Kanye, însă eu am fost întotdeauna respectuoasă și nu am vorbit despre problemele pe care eu și Kanye le avem”, a declarat Kim. „Adică, toată lumea vede ce se speculează pe Twitter, așa că nu intenționez să fac publice foarte multe lucruri.”

Cel mai probabil Kim se referea la acuzațiile pe care Kanye i le-a adus lui Kim în luna iulie 2020 când rapper-ul a declarat pe Twitter că încearcă să divorțeze și că soția lui îl înșală cu rapper-ul Meek Mill. La câteva zile după, Kanye și-a cerut public scuze. „Aș vrea să îi cer public scuze soției mele, Kim, pentru că am vorbit despre probleme personale. Kim, vreau să îți spun că știu că te-am rănit. Te rog să mă ierți. Îți mulțumesc că ai fost mereu alături de mine.”

Kim Kardashian a fost cea care a depus actele pentru a divorța de rapper pe 19 februarie, după o căsnicie de aproape șapte ani. În documente se menționează „diferențele ireconciliabile” și se citează și un contract prenupțial pe care cei doi îl au împreună cu privire la bunurile lor, ceea ce exclude o ceartă pe avere.

Relația celor doi a avut de suferit în timpul campaniei electorale, când rapper-ul a candidat pentru funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii și a șocat cu o serie de mărturisiri intime despre Kim și viața lor de cuplu.

Foto: Arhiva Revistei ELLE