Rihanna, comparată cu Joey din Friends, după o apariție recentă în Vogue Italia

Un look împrăștiat și bizar al Rihannei din cel mai recent pictorial Vogue Italia – pentru care ea însăși a făcut styling-ul – a devenit viral săptămâna aceasta. Fanii au comparat ansamblul supradimensionat pe care cântăreața îl poartă în una dintre fotografii cu faimoasa scenă din Friends în care Joey, personaj jucat de Matt LeBlanc, poartă toate hainele lui Chandler.

„Oare aș putea să port mai multe haine”, a scris un fan pe social media, în timp ce altul a glumit: „O iubesc, dar tot ce văd este episodul din @friends cu Joey.”

Episodul intitulat The One Where No One’s Ready este al doilea din sezonul 3, care a fost difuzat pentru prima dată pe 26 septembrie 1996 și care se dovedește și astăzi memorabil. Dovadă este faptul că a fost recreat și în recent lansatul Friends: The Reunion.

Pentru coperta prestigioasei reviste de modă, Rihanna a optat pentru un look mult mai sumar, compus dintr-o pereche de chiloți negri și o rochie lungă, semi-transparentă, care acoperă extrem de puțin. Cum acesta este numărul cu tema Do It Yourself, tot Rihanna este și autoarea acestor autoportrete.

„În ultimii ani am încercat să ne folosim coperta în moduri cât mai diferite, cu fotografii sau ilustrații sau fără imagini”, a scris redactor-șeful Emanuele Farneti pe Instagram, cu ocazia dezvăluirii copertei cu Rihanna. „Dar nu am invitat niciodată persoana de pe copertă să facă totul singură: să pozeze, să facă fotografiile și să aleagă hainele pe care să le poarte. Nu putea exista ocazie potrivită pentru acest nou experiment, decât numărul DIY. Nici nu putea exista o protagonistă mai potrivită decât Rihanna – care a apărut pe atâtea coperte, dar niciodată ca de data asta, într-o versiune în care ea, și numai ea, a ales să se prezinte singură, fără filtre sau vreo mediere.”

Foto: PR, Instagram