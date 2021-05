Matthew Perry, cunoscut pentru rolul din serialul Friends, provoacă îngrijorarea fanilor

Fanii serialului Friends sunt puțin îngrijorați de când l-au văzut pe Matthew Perry într-un interviu alături de colegii lui din serial. Starurile apar într-un trailer recent pentru incredibila producție HBO Max care readuce împreună întreaga distribuție Friends, dar și într-un clip exclusiv difuzat de revista People.

Pentru fani, a fost o bucurie să-i vadă la aceeași masă pe actorii care le-au marcat adolescența sau tinerețea, dar multe priviri s-au oprit în special asupra lui Perry, care pare să se confrunte cu ceva mai mult decât nostalgia inevitabilă pe care o simt cu toții. Matthew Perry chiar spune la un moment dat, în trailer, că este pe punctul de a începe să plângă, lucru care o face pe Jennifer Aniston să-i pună protector mâna pe umăr.

Actorul pare, de asemenea, că-și găsește cu greu cuvintele sau că le articulează cu dificultate, cum ar fi atunci când povestește că a furat un borcan de prăjituri de pe platou. De-a lungul interviului transmis de People, pare absent sau pierdut, privind nu de puține ori în gol. În unele cadre, el este tăiat cu totul, de parcă realizatorii videoului au preferat, pentru binele lui, să nu-i arate reacțiile (sau lipsa lor).

„Sper că Matthew Perry este în regulă. Nu arată prea grozav”, a scris un utilizator Twitter. Alte comentarii asemănătoare nu au întârziat să apară.

I hope Matthew perry is okay. He doesnt look so good man.

— Lance Trey (@lancetrey92) May 20, 2021