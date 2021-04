Jennifer Aniston răspunde zvonurilor conform cărora ar adopta un copil

Jennifer Aniston și colegii săi din serialul Friends au terminat de curând filmările episodului special, pe care toată lumea îl așteaptă cu sufletul la gură.

Chiar dacă încă nu au fost dezvăluite mai multe detalii cu privire la reuniunea celor șase actori, mai multe tabloide europene au susținut că Aniston ar fi mărturisit că este pe cale să adopte un copil. TMZ a luat legătura cu reprezentanții actriței, iar aceștia au negat zvonurile, subliniind că sunt „false și că nu s-au întâmplat”.

Viața sentimentală a lui Jennifer Aniston a fost mereu în atenția publicului. Într-un interviu din 2019, aceasta a vorbit deschis despre fostele sale căsnicii, dar și despre presiunea de a fi constant într-o relație.

„Nu simt un gol. Chiar nu. În opinia mea, căsătoriile mele au avut un mare succes. Și când s-au terminat, am luat această decizie pentru că am ales să fim fericiți și, uneori, fericirea nu mai exista în cadrul acelui angajament. Sigur, au existat coborâșuri și nu fiecare moment a fost fantastic, dar la sfârșit, avem o singură viață și nu aș rămâne într-o relație doar din cauza fricii. Fricii de a fi singur. Fricii de a nu putea supraviețui. Când rămâi într-o căsnicie doar din cauza fricii, îți faci ție un deserviciu.”

De asemenea, actrița a vorbit și despre întreaga atenție care este îndreptată asupra vieții sale amoroase, mărturisind că este deranjată de acest lucru. „Diminuează toate lucrurile pe care le-am făcut cu succes și pe care le-am construit. E un mod atât de superficial de a vedea lucrurile. Să îți găsești partenerul perfect și să ai parte de un final fericit este o idee foarte romantică. Este o idee desprinsă din cărți. O înțeleg și cred că pentru unii oameni funcționează. Și este puternică și incredibilă și admirabilă. Chiar de invidiat. Dar fiecare are calea sa.”

Recent, Jennifer Aniston a postat pe Instagram Stories The Layers a poetului american Stanley Kunitz, o poezie care vorbește despre continua transformare care ne este viața, despre acceptarea lucrurilor pe care le pierdem și ale lucrurilor pe care nu le putem controla, și care se termină cu versul „I am not done with my changes.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE

