Motivul pentru care Jennifer Aniston spune că Vince Vaughn a ajutat-o să treacă peste divorțul de Brad Pitt

În 2004, cuplul format de Jennifer Aniston și Brad Pitt era considerat unul dintre cele mai solide de la Hollywood, dar așa cum se întâmplă deseori în lumea vedetelor, asta nu a durat foarte mult. La scurtă vreme după ce Brad Pitt a jucat în Mr. & Mrs. Smith, unde a cunoscut-o pe Angelina Jolie, cei doi s-au despărțit și apoi au divorțat.

Jennifer Aniston a rămas sigură, în timp ce Brad Pitt și Angelina Jolie au început să aibă parte de toată atenția din partea presei. Apoi, un an mai târziu, actrița a jucat alături de Vince Vaughn într-un film intitulat, în mod ironic, chiar Despărțirea (The Break-Up) și cei doi au început să iasă împreună, dar au încercat să fie discreți, chiar dacă s-au afișat împreună.

Într-un interviu recent, Jennifer Aniston a declarat „Îi zic lui Vince Vaughn că a fost defibrilatorul meu. Efectiv m-a adus la viață. (…) A fost adorabil și amuzant și perfect cât timp am fost împreună. Și am avut nevoie de asta.” Cei doi au început să se vadă în 2005 și s-au despărțit un an mai târziu, în mijlocul unor zvonuri din partea tabloidelor că Vince Vaughn ar fi înșelat-o. Acesta i-a dat apoi în judecată, actorul spunând tot timpul că nu își dorește ca presa să fie cu ochii pe relațiile lui amoroase. „A-ți plăcea de cineva și a petrece timp cu acea persoană e o chestiune personală. Mi-am pierdut prea mult timp și energie pentru a nu mai fi în centrul atenției”, a declarat el atunci.

Cei doi actori și-a urmat apoi fiecare propriul drum. Jennifer Aniston s-a căsătorit cu actorul Justin Theroux în 2015, de care a divorțat în 2017, în timp ce Vince Vaughn s-a căsătorit în 2010 cu Kyla Weber, o agentă imobiliară, cu care are doi copii.

Foto: Shutterstock

