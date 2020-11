Regina Elisabeta e o bună femeie de afaceri, iar aceasta este cea mai bună și… irezistibilă dovadă

Ce dovadă mai bună că Regina Elisabeta este o abilă femeie de afaceri decât faptul că una dintre proprietățile sale, Sandringham, a lansat un sortiment de… gin? Locuința din Norfolk unde Regina sărbătorește prin tradiție Crăciunul, alături de întreaga familie regală, și-a lansat propriul brand de gin, realizat cu ingrediente provenite din grădinile de pe domeniu.

Ginul distilat pe proprietatea Reginei conține fructe kaki crescute într-una dintre grădini, pe „un perete adăpostit la capătul unui șir de sere, construit după victoriile calului Persimmon, deținut de Regele Edward al VII-lea.” Licoarea mai conține și frunze de mirt (o plantă aromatică ce produce o esență uleioasă cu un miros similar celui de mentă sau eucalipt), plantă care a crescut dintr-una care a făcut parte din buchetul de nuntă al Reginei Alexandra. Cu o așa poveste, cine ar putea rezista noului gin regal și abilităților Reginei ca femeie de afaceri?

Ginul reginei este distilat în cantități mici, astfel încât, dacă ai planuri să îl încerci de sărbători, trebuie să știi că livrarea comenzii poate dura și până la două săptămâni. Și, oricum, momentan prețioasele sticle cu prețul de 67 de dolari sunt disponibile doar în Marea Britanie.

