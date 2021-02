Au rămas prieteni: Justin Theroux îi face o urare emoționantă fostei sale soții, Jennifer Aniston

Îndrăgita actriță Jennifer Aniston a împlinit 52 de ani pe 11 februarie, și una dintre cele mai speciale dovezi de afecțiune pe care le-a primit a fost de la fostul ei soț, Justin Theroux.

Actorul în vârstă de 49 de ani a postat pe Instagram un story cu o fotografie alb-negru a actriței, alături de caption-ul „La mulți ani @jenniferaniston”, urmat dedesubt de o inimioară și „You B!”

Cei doi au locuit mult timp împreună înainte să se căsătorească, în august 2015. Deși au divorțat acum trei ani, sunt cunoscuți pentru relația lor cordială. „Suntem cei mai buni prieteni care au decis să se despartă ca un cuplu, dar așteaptă cu nerăbdare să își continue prietenia mult prețuită”, au declarat cei doi când și-au anunțat public decizia, pentru a înlătura orice speculații din partea media. „Mai presus de toate, suntem hotărâți să păstrăm respectul profund și dragostea pe care o avem unul pentru celălalt”, au mai spus ei atunci.

Jennifer Aniston a mai fost măritată, timp de cinci ani, cu actorul Brad Pitt. Zvonurile de la vremea respectivă au pus despărțirea celebrului cuplu pe seama faptului că Jennifer nu și-ar fi dorit să aibă copii, dar cel mai probabil motivul divorțului a fost relația lui Pitt cu Angelina Jolie, care începuse pe platoul filmului Mr. & Mrs. Smith.

Anul trecut, starul din Friends s-a aniversat la Sunset Tower Hotel, cu un grup de prieteni apropiați, printre care și Courteney Cox, Jennifer Meyer și Elisabeth Moss.

Recent, Jennifer Aniston a postat pe Instagram Stories The Layers a poetului american Stanley Kunitz, o poezie care vorbește despre continua transformare care ne este viața, despre acceptarea lucrurilor pe care le pierdem și ale lucrurilor pe care nu le putem controla, și care se termină cu versul „I am not done with my changes.”

