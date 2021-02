Meghan Markle a câștigat procesul împotriva publicației Mail on Sunday

Meghan Markle a câștigat, în cele din urmă, procesul împotriva Mail on Sunday, publicația care a dezvăluit fragmente dintr-o scrisoare pe care ducesa o adresase tatălui ei înstrăinat. Judecătorul a decis în favoarea lui Markle, spunând că scrisoarea respectivă era una personală și privată.

În februarie 2019, Mail on Sunday și Mail Online publicaseră, în cinci articole, fragmente din conținutul scrisorii, despre care judecătorul care s-a ocupat de caz a spus acum: „A fost, pe scurt, o scrisoare personală și privată. Mare parte din ceea ce s-a publicat vorbea despre comportamentul ei, despre sentimentele sale de anxietate legate de comportamentul tatălui său – așa cum l-a văzut ea – și despre ruptura care a intervenit între ei. Acestea sunt chestiuni private și personale.” După ce Meghan Markle a câștigat procesul, motivarea judecătorului a arătat și că „reclamanta avea o așteptare rezonabilă ca acest conținut al scrisorii să rămână privat. Articolele au interferat cu această așteptare rezonabilă.” De asemenea, judecătorul a arătat și că publicarea fragmentelor încalcă dreptul de autor.

După ce Meghan Markle a câștigat procesul împotriva publicației, aceasta a dat publicității și o declarație oficială în care spune: „După doi ani lungi, sunt recunoscătoare Curții pentru că i-a făcut răspunzători pe Associated Newspapers și Mail on Sunday pentru practicile lor ilegale și dezumanizante. Aceste tactici – și cele ale publicațiilor surori Mail Online și The Daily Mail – nu sunt noi… Pentru aceste publicații, este un joc. Pentru mine și pentru mulți alții, este viața reală, sunt relații reale și o tristețe foarte reală. Daunele pe care le-au produs și continuă să le producă sunt profunde. (…) Astăzi, cu acest câștig atât din punctul de vedere al respectării vieții private, dar și al drepturilor de autor, am câștigat toți.”

Anunțând că Meghan Markle a câștigat procesul, judecătorul Warby a declarat și că în luna martie va mai exista o înfățișare, care să stabilească următorii pași. Ducesa a dat în judecată publicațiile pentru cele cinci articole care pretindeau „conținut exclusiv” din „scrisoarea devastatoare a lui Meghan pentru tatăl ei”. Un titlu din Mail on Sunday spunea: „Dezvăluiri: scrisoarea care arată adevărata tragedie a îndepărtării lui Meghan de tatăl care are „inima frântă într-un milion de bucăți.” Ducesa de Sussex a cerut daune pentru utilizarea de informații private, pentru încălcarea dreptului de autor și pentru încălcarea Data Protection Act.

