Lady Gaga dezvăluie că a rămas însărcinată la 19 ani, după ce a fost violată și ținută captivă

Lady Gaga a făcut dezvăluiri șocante în documentarul „The Me You Can’t See”, seria realizată de Prințul Harry și Oprah Winfrey pentru Apple TV+. Ea a declarat că a rămas însărcinată la 19 ani, după ce a fost violată și ținută captivă de un producător muzical.

Lady Gaga a mai dezvăluit că a mers la spital ani de zile după ce a fost violată pentru a beneficia de tratament deoarece s-a confruntat cu intense dureri fizice.

„Am realizat că era aceeași durere pe care am simțit-o atunci când persoana care m-a violat m-a abandonat însărcinată la colțul casei părinților mei deoarece vomitam și îmi era extrem de rău. Am fost ținută captivă într-un studio luni în șir”, a spus ea.

Lady Gaga, al cărei nume real este Stefani Joanne Angelina Germanotta, a mai precizat că acel producător a amenințat-o că „îi va arde muzica” dacă nu se dezbracă și a precizat și motivul pentru care nu intenționează să spună vreodată cine este acel bărbat. „Nu vreau să mai văd acea persoană niciodată. Am avut mari probleme mintale. Pentru câțiva ani buni, nu am fost o persoană normală”, a mai explicat cântăreața.

Artista a mai subliniat faptul că, după acel episod traumatizant din viața ei, a fost diagnosticată cu stres post-traumatic și fibromialgie, o condiție medicală care cauzează dureri în tot corpul unei persoane.

„Modul în care mă simt când am aceste dureri este exact cum mă simțeam după ce am fost violată. Am făcut atâtea tomografii, ecografii, analize. Ei nu au găsit nimic, însă corpul își amintește”, a mai povestit Lady Gaga, precizând că ani de zile a urmat diverse terapii pentru a reuși să depășească trauma.

Lady Gaga a mai vorbit despre sănătatea mintală și în cadrul unui interviu acordat lui Oprah Winfrey, la începutul lui 2020. Lady Gaga, care suferă de fibromialgie a dezvăluit atunci că o doare tot corpul, „din cap până în picioare”. Aceasta a explicat că în urma tratamentului, ea a trebuit să facă și terapie, fiind acum conștientă de importanța sănătății mintale. Artista a dezvăluit că suferă și de tulburare post-traumatică. „Am fost violată în nenumărate rânduri când aveam 19 ani și am dezvoltat o tulburare post-traumatică din cauza asta și pentru că nu am procesat acea traumă”.

Lady Gaga a spus că acest abuz a fost făcut de o persoană pe care o cunoștea. „Dintr-odată am devenit un star și călătoream în întreaga lume, din camera de hotel în garaj, apoi în limuzină și apoi pe scenă, așa că niciodată nu m-am gândit la asta. Brusc am început să simt această durere intensă în corpul meu care a imitat senzația pe care am avut-o după ce am fost violată.”

