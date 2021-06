SKIMS, brand-ul lui Kim Kardashian, va furniza lenjeria atletelor americane la Olimpiadă. Cum arată colecția vedetei?

SKIMS, brand-ul lui Kim Kardashian, este responsabil pentru designul lenjeriei atletelor americane care vor participa anul acesta la Olimpiada de la Tokyo. Vedeta a făcut anunțul, spunând și că marea onoare care îi revine are pentru ea o însemnătate specială, dat fiind faptul că Caitlyn Jenner, tatăl său vitreg, se numără printre legendele sporturilor, în special când vine vorba despre Olimpiadă, unde a câștigat aurul la decatlon în 1976.

Vedeta a anunțat că brand-ul SKIMS le va furniza atletelor atât lenjeria de corp, cât și pijamalele și ținutele de relaxare pentru întreg parcursul Jocurilor Olimpice. În acest scop, Kardashian a conceput o colecție-capsulă, constând în sutiene, chiloți, colanți, pantaloni scurți, șosete și tricouri în nuanțe neutre, care vor fi disponibile și pentru publicul larg începând cu data de 12 iulie. În imaginile campaniei concepute pentru lansarea colecției se numără câteva dintre numele mari ale sportului american, precum fotbalista Alex Morgan, A’ja Wilson din WNBA, paralimpica Scout Bassett, dar și Dalilah Muhammad și Haley Anderson.

Iată ce a scris Kim Kardashian în anunțul că brand-ul SKIMS le va îmbrăca pe atletele care aspiră la medalii la Tokyo: „Suntem mândri să susținem atletele pe parcursul Jocurilor Olimpice și Paralimpice de la Tokyo. Aceste femei sunt niște modele incredibile pentru fetele, chiar și pentru fiicele mele, arătând că orice este posibil dacă muncești suficient de mult. SKIMS își propune să le facă pe femei să se simtă puternice și să se simtă bine în fiecare zi și ne bucurăm să lucrăm alături de echipa SUA pentru a transmite acest mesaj.”

Kim Kardashian a făcut referire și la Caitlyn Jenner, explicând cum colecția SKIMS este inspirată și de performanțele sale olimpice uluitoare.

„Încă de când aveam 10 ani, am auzit fiecare detaliu despre Olimpiadă de la tatăl meu vitreg. Privind atleții, am înțeles dedicarea și onoarea pe care o reprezintă actul de a face parte din Olimpiadă. Am călătorit cu tatăl meu și cu familia mea în toate orașele unde au avut loc calificări (…) și la fiecare oprire cumpăram un tricou ca suvenir. Când am fost sunată cu invitația de a fi parte din Team USA, fiecare moment în care am admirat energia și puterea olimpicilor de pe margine a contat”.

Încă nu se știe dacă brand-ul SKIMS va fi plătit de Comitetul Olimpic American pentru această colecție, și nici cât vor costa piesele la vânzare. De asemenea, Kardashian nu a anunțat dacă produsele vor fi realizate, conform tradiției, în Statele Unite, știut fiind faptul că vedeta își produce colecțiile în China și Turcia. Ralph Lauren, brand-ul care produce uniformele echipei olimpice SUA din 2008, a fost forțat să mute întregul proces de manufacturare a colecțiilor olimpice în SUA, după criticile primite în 2012, atunci când s-a aflat că acestea nu sunt produse local.

Foto: arhiva ELLE, Instagram

