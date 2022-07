Mario Fresh a avut un incident îngrijorător în trafic. Ce s-a întâmplat cu artistul

Mario Fresh este surprins tot timpul cu zâmbetul pe buze, iar atitudinea pozitivă îl caracterizează. Cu toate acestea, artistul a recunoscut pe rețelele de socializare că trece printr-o perioadă în care a întâmpinat o serie de momente dificile. Partenerul Alexiei Eram a avut un incident periculos în trafic și a oferit mai multe detalii despre ce s-a întâmplat.

Artistul este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din showbiz-ul românesc. Este tânăr, talentat și se bucură de un succes răsunător. Cu toate acestea, și Mario Fresh se confruntă cu zile mai puțin bune. Artistul ține constant legătura cu internauții și le-a povestit tot ce s-a întâmplat într-o zi întreagă.

Potrivit declarațiilor sale, ziua de 26 iulie nu a început deloc bine. Încă de la primele ore ale dimineții, tânărul a rămas fără curent electric acasă din cauza faptului că nu ar fi fost plătite facturile. Ulterior, Mario Fresh a povestit că au urmat o serie de telefoane care l-au enervat la culme.

„Vreți să vă povestesc? Deci, am deschis ochii, fericit că am dormit vreo zece ore după o săptămână încărcată, deschid telefonul și văd mesaj: „Vezi că ți-au tăiat curentul.” Am zis că asta e, încercam să sun la compania de curent, să vorbesc cu ei, greu i-am găsit. Până la urmă am dat de ei și-mi spun că între 24 și 48 de ore vor repune în funcțiune curentul. Certurile pe care le-am mai avut, că azi toți parcă m-au sunat să mă enerveze, nu le mai punem, au fost un bonus”, a mărturisit Mario Fresh pe Instagram.

Cu toate acestea, cel mai grav incident prin care a trecut artistul a fost cel din trafic. Tânărul a plecat la drum cu mașina, iar în acest timp a sesizat că este o problemă cu autoturismul. Mario Fresh a povestit cum, la un moment dat, nu a mai avut control asupra volanului și a tras pe dreapta pe autostradă. După ce a verificat mașina, a văzut că nu mai sunt alte probleme și și-a continuat drumul. După puțin timp, artistul a constatat că roata a început să se dezumfle.

„Mă duc până la Ploiești cu mașina, termin treaba la Ploiești, plec cu mașina înapoi spre București și la un moment dat, la vreo 10 km de București, aud un boom și a început să-mi facă volanul în toate direcțiile. Am pus frână cât de repede am putut și m-am oprit pe banda de urgență, având o viteză destul de mare. M-am dat jos să mă uit să văd ce este, toate roțile erau ok și am plecat din nou. Doar că încet, încet a început să se dezumfle și mergeam pe jantă. Am ajuns așa, m-am dus la prima vulcanizare, mi-am lăsat mașina acolo, mi-au pus băieții roata de rezervă. Vedem ce ne mai așteaptă, mă duc să mă închid în casă. Bine că a fost Dumnezeu cu mine”, a adăugat Mario Fresh.