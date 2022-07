De câte ori a făcut școala de șoferi Alexia Eram înainte de a-și lua permisul auto. Mario Fresh a dezvăluit acest detaliu

Alexia Eram le-a dezvăluit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare că și-a luat permisul auto și este foarte fericită de această reușită.

Alexia Eram a vorbit în emisiunea lui Cătălin Măruță despre această reușită, declarându-se foarte fericită că acum are permis auto și dezvăluind că la proba teoretică a luat 23 de puncte.

„Am luat 23 de puncte. Sincer, după ce am văzut 22, am zis gata, l-am luat! Și astăzi am avut examenul de practică. E prima oară când l-am dat”, a declarat ea în cadrul emisiunii.