Mario Fresh, dezvăluiri despre prima întâlnire cu Andreea Esca. Artistul și Alexia Eram formează un cuplu de cinci ani

Mario Fresh și Alexia Eram trăiesc o poveste de dragoste ca în filme, iar relația lor devine tot mai strânsă odată cu trecerea timpului. Artistul și fiica Andreei Esca sunt împreună de aproximativ 5 ani, perioadă în care s-au confruntat cu bune și cu rele. În ciuda momentelor dificile și a tensiunilor dintre ei, dragostea lor a fost mai presus de orice.

Artistul și iubita lui au trecut împreună peste provocări și greutăți și s-au susținut reciproc în deciziile adoptate. Cei doi își amintesc cu drag despre momentele emoționante de la începutul relației lor și nu pot uita primele întâlniri cu familia. Mario Fresh a dezvăluit cum s-a desfășurat prima vizită la părinții Alexiei și prin ce stări emoționale a trecut atunci.

O fire deschisă, artistul a dat cărțile pe față și a mărturisit că a fost foarte emoționat atunci când s-a întâlnit pentru prima dată cu Andreea Esca , el în calitate de iubit al fiicei sale. Cu toate acestea, emoțiile și mai mari au fost prezente în momentul în care l-a întâlnit pe tatăl tinerei.

„Emoționat, îți dai seama. Mai emoționat eram când am făcut cunoștință cu tatăl, să fiu sincer. Am trecut repede peste pasul acesta pentru că am fost primit cu căldură”, a declarat cântărețul pentru ego.ro.