Alexia Eram, declarații despre nunta cu Mario Fresh: „Toate vin la timpul lor”

Alexia Eram și Mario Fresh formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Fiica Andreei Esca și artistul sunt într-o relație de mai bine de cinci ani, iar fanii celor doi sunt curioși să afle care sunt planurile lor de viitor și dacă intenționează să se căsătorească.

Atât Alexia Eram, cât și Mario Fresh, sunt întrebați constant de către urmăritorii de pe rețelele de socializare când anume se vor căsători. Fiica Andreei Esca a mărturisit recent că momentan amândoi tineri pentru a face pasul acesta și că toate lucrurile vor vine la timpul lor. Acum, Alexia se concentrează pe proiectele profesionale, fiind creatoare de conținut, iar Mario Fresh pe cariera lui muzicală.

Alexia Eram a mai vorbit și despre relația pe care o are cu partenerul ei, Mario Fresh, și cum privește faptul că își trăiesc povestea de dragoste în ochii publicului. Fiica Andreei Esca a mărturisit, cu această ocazie, că a fost alegerea lor de a dezvălui detalii din viața lor privată și că acest lucru vine și cu avantaje, dar și dezavantaje.

Acum ceva timp, Mario Fresh a povestit cum a decurs prima întâlnire cu părinții iubitei sale, Alexia Eram.

„Emoționat, îți dai seama. Mai emoționat eram când am făcut cunoștință cu tatăl, să fiu sincer. Am trecut repede peste pasul acesta pentru că am fost primit cu căldură”, a declarat cântărețul pentru ego.ro.