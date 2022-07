Raluca Bădulescu, replică acidă pentru cei care îi critică aspectul fizic: „Circuri infinite”

Raluca Bădulescu este cunoscută pentru atitudinea relaxată și dezinvoltă, iar vedeta se bucură de fiecare clipă pe care o trăiește. Ba mai mult, vedeta de la „Bravo, ai stil!” este adepta ținutelor excentrice și a aparițiilor inedite. De când a slăbit considerabil și a trecut printr-o schimbare remarcabilă, vedeta se bucură din plin de aspectul ei și nu ține cont de opinia publică.

Cu toate acestea, Raluca Bădulescu s-a confruntat în ultimii ani cu un val de comentarii din partea internauților, care sunt de părere că a slăbit mult prea mult. Deși vedeta se simte foarte bine în pielea ei, unii fani au criticat-o pentru stilul său.

Într-un interviu acordat pentru Cancan, Raluca Bădulescu a spus că este conștientă de ce se discută despre ea în mediul online. Ba mai mult, aceasta le-a transmis un mesaj tăios criticilor care își ocupă timpul cu comentarii referitoare la aspectul ei fizic. Cunoscută pentru modul direct de a se exprima, jurata de la „Bravo, ai stil!” a făcut referire la isteria din mediul online ca fiind un „circ.”

„57 în talie, este ceva „Dumnezeu”, practic, la aproape 50 de ani să am dimensiunile astea, pentru care, știu, există discuții multe pe online, niște circuri infinite, care nu se mai sfârșesc, respectiv dacă sunt bolnavă, că sunt anorexică etc! Sunt bine, am energie, sunt happy, sunt plimbată, sunt distrată, sunt dusă, sunt adusă, sunt orice! Adică nu știu ce are lumea pe online, de la o vreme asta este problema care îi macină „en-gros”! Dacă eram prea grasă, eram prea grasă, acum dacă sunt prea slabă, sunt prea slabă. Nu știu cum să nimerim calea de mijloc! În momentul în care o să mă mai îngraș, că poate o să mă mai îngraș, că doar nu o să rămân așa, nu știi niciodată. (…) Deci oricum am da-o, n-o să fie bine! Dacă eu vreau să fiu slabă, este alegerea mea și oricum hate-ul ăsta eu nu îl înțeleg!”, a declarat Raluca Bădulescu pentru Cancan.