Raluca Bădulescu, declarații neașteptate despre divorț: „El e dragostea vieții mele”

Raluca Bădulescu a surprins pe toată lumea când a anunțat că ea și soțul ei au luat decizia de a merge pe drumuri separate, după 13 ani de relație.

Raluca Bădulescu și soțul ei, Florin Stamin, au o relație de mai bine de 13 ani. Jurata de la „Bravo, ai stil!” a anunțat la începutul lunii iunie că relația lor a ajuns la final și au decis de comun acord să meargă pe drumuri separate, dar că vor rămâne prieteni.

Deși au luat decizia de a se despărți, pe cei doi îi leagă o relație de prietenie care este de invidiat și acest lucru este ușor de observat din cele mai recente declarații făcute de vedetă.

Raluca Bădulescu a mai declarat că îi apar lacrimile în ochi atunci când se gândește la relația îndelungată pe care a avut-o cu soțul ei și i-a adus acestuia doar cuvinte de laudă. Cu toate că au decis să se despartă, Raluca Bădulescu a spus că știe că Florin îi este alături chiar și acum.

La scurt timp de la anunțarea decizie de a se despărți, Raluca Bădulescu a postat pe Instastory și o imagine alături de partenerul ei. În dreptul acesteia, a scris „My Florin” însoțit de o inimioară albă.

Despărțirea celor doi este o mare surpriză pentru fanii vedetei Kanal D, mai ales că, în urmă cu câteva luni, Raluca Bădulescu declara într-un interviu cât este de fericită alături de soțul ei, Florin Stamin.

În cadrul aceluiași interviu, vedeta Kanal D a povestit cum a început relația lor și a oferit detalii despre cununia civilă și cea religioasă.

„Aveam 34 de ani și îl așteptam pe Făt-Frumos. Am fost foarte fericită cu primul meu soț, Vali Pungă, în continuare avem o relație extraordinară, dar îl așteptam pe acel bărbat de care eram convinsă că există pentru mine. Pur și simplu am știut de când l-am văzut pe Florin că el este acela predestinat, cred în destin, cred în Dumnezeu, cred în minuni, ele există. Ne-am căsătorit la trei luni după ce ne-am cunoscut, cununia religioasă am făcut-o la 10 ani după ce ne-am cunoscut. Am plecat la Ibiza, unde am stat trei luni, și ne-am reîntors în țară. Apoi ne-am mutat doi, trei ani în Spania. Este o poveste care se scrie în continuare”, a mai spus vedeta.