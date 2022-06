Raluca Bădulescu, dezvăluiri inedite despre meseria ei, înainte să devină cunoscută: „Abia terminasem, aveam 24 de ani”

Raluca Bădulescu este una dintre cele ma cunoscute personalități TV din showbiz-ul românesc. Vedeta a câștigat inimile fanilor la masa juriului de la „Bravo, ai stil!”, iar prezența sa constantă din mediul online i-a creat o comunitate unită de fani. Cu toate acestea, puțini știu ce meserie a avut vedeta înainte de a deveni cunoscută, într-o perioadă când cariera ei părea să meargă pe un alt drum.

Vedeta de la Kanald D nu se sfiește niciodată să își arate adevărata personalitate și este cunoscută pentru aparițiile excentrice și atitudinea relaxată. Raluca Bădulescu se bucură din plin de viața pe care o are, iar cariera sa în televiziune este una dintre cele mai mari mândri ale sale. Totuși, pregătirea profesională a acesteia este cu totul alta, iar în urmă cu ceva ani, meseria ei de bază nu avea legătura cu aparițiile publice.

Jurata de la „ Bravo, ai stil! ” a dezvăluit cu ce se ocupa înainte de a ajunge cunoscută și de a se bucura de toată atenția din partea fanilor. Vedeta a absolvit Facultatea de Litere și a lucrat ca profesoară de română și de engleză timp de trei luni. În acea perioadă, Raluca avea doar 24 de ani și a realizat că învățământul nu este visul ei. Ba mai mult, vedeta a spus că era prea indulgentă cu elevii săi și le motiva foarte des absențele.

„Primul job a fost de profesoară de limba română, trei luni de zile la liceul Mihai Viteazul. Nu era de mine. A fost mișto, m-am distrat. Abia terminasem, aveam 24 de ani. Eram apropiați de vârsta cu cei de la liceu. Îmi plăcea, dar una e să râzi și să te distrezi și alta e ca elevii să învețe. Înțelegeam că lipsesc de la ore. Eu eram profesoară de română și de engleză. Îi înțelegeam că n-au făcut rezumat, eram mai mult prietena lor și nu mergea așa. Am prins un 1 Martie și am fost la niște petreceri. Însă am prins alături de ei o petrecere. Era suficient sa spună ca lipsesc„, a povestit jurata Bravo, ai stil!, conform WoWbiz.ro.