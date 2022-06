Cum se menține în formă Raluca Bădulescu: „Nu există mese, am ajuns la 47 de kilograme”

Raluca Bădulescu face parte din juriul „Bravo, ai stil” încă de la prima ediție a show-ului și este una dintre cele mai apreciate prezențe de pe micul ecran, dar și pe rețelele de socializare.

Vedeta în vârstă de 47 de ani este cunoscută pentru alegerile sale de cele mai multe ori extravagante, dar în perfect acord cu personalitatea ei. Bădulescu este în prezent parte din juriul emisiunii-concurs Bravo, ai stil!, găzduită de Kanal D, iar experiența și dragostea ei pentru modă sunt vizibile cu fiecare apariție publică și cu fiecare comentariu, aceasta reușind să fie mereu echilibrată în raport cu concurentele.

Raluca Bădulescu se mândrește acum cu o siluetă de invidiat și a vorbit în numeroase ocazii despre modul în care a reușit să slăbească spectaculos, mai ales dacă luăm în considerare faptul că în urmă cu câțiva ani vedeta cântărea mult peste 100 de kilograme.

Într-un interviu recent, vedeta a vorbit deschis despre ce face pentru a-și păstra silueta de invidiat, dezvăluind și faptul că, la 47 de ani, este foarte fericită că are 47 de kilograme.

„Dressingul e și în bucătărie, deja, și acolo am haine. Locuiesc practic într-un dressing. Nu gătesc, așa că…Mănânc pe unde apuc. Mă feresc să mănânc, dar nici nu știu să gătesc. De aceea am slăbit… Nu există mese, am ajuns la 47 de kilograme. Ciupesc de ici, de colo, unde prind o bucată de pâine, am mâncat-o, unde prind o bucată de ciocolată, am mâncat-o. Mănânc dulciuri multe, ele sunt pasiunea mea”, a spus Raluca Bădulescu într-un interviu acordat Impact.ro.