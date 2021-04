Lady Gaga, în rochie de mireasă pe platourile de filmare ale peliculei House of Gucci

Lady Gaga a avut o apariție absolut încântătoare pe platourile de filmare ale peliculei House of Gucci, acolo unde o interpretează pe „văduva neagră” a familiei, Patrizia Reggiani. Cântăreața și actrița în vârstă de 35 de ani a îmbrăcat rochia de mireasă pentru scena nunții lui Reggiani cu Maurizio Gucci (Adam Driver) din biserica Santa Maria in Campitelli, la Roma.

Scenariul filmului autobiografic House of Gucci, o producție în regia lui Ridley Scott, se bazează pe volumul The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed al autoarei Sara Gay Forden și urmărește căsnicia, divorțul și planul Patriziei Reggiani de a-și ucide fostul soț.

Într-o rochie albă delicată cu tiv și aplicații de dantelă, Lady Gaga a strălucit chiar și în spatele voalului pentru aranjarea căruia a fost nevoie de o echipă întreagă. Ținuta a fost completată de un machiaj retro, cu o cantitate generoasă de fard și de tuș, dar și cu o coafură simplă, părul șaten fiindu-i strâns la spate, și cu o pereche de pantofi albi cu toc Manolo Blahnik.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de House Of Gucci (@theguccimovie)

Adam Driver a intrat și el în rolul personajului său, Maurizio Gucci, pășind pe treptele bisericii într-o cămașă albă asortată cu o vestă și cravată argintii, un sacou negru și pantaloni în dungi. Întregul look a fost completat de o pereche de ochelari supradimensionați cu rame maro, dar și de perechea de mocasini Gucci.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de House Of Gucci (@theguccimovie)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de House Of Gucci (@theguccimovie)

Maurizio Gucci, nepotul fondatorului casei de modă florentine, s-a căsătorit cu Patrizia Reggiani în 1973, când amândoi aveau în jur de 24 de ani, și a avut cu aceasta doi copii – Alessandra și Allegra. Potrivit publicației The Guardian, tatăl lui Maurizio nu a fost prea încântat de trecutul tumultuos al Patriziei. Supărată că Maurizio a părăsit-o și își petrece timpul în compania altor doamne, Reggiani a vrut să se asigure că fiicele sale nu pierd moștenirea de 170 de milioane de dolari a familiei, astfel că a angajat un asasin să îl omoare pe fostul său soț – una dintre prietenele sale, Pina Auriemma, căreia i se destăinuise, a împărtășit informațiile cu poliția, Reggiani ajungând la închisoare.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Lady Gaga Now ⚡️ (@ladygaganownet)

Patrizia Reggiani rămâne un personaj controversat al Italiei, de la animalul de companie pe care l-a luat cu ea la închisoare – un dihor domestic pe nume Bambi – la alegerea sa de a purta haine Gucci în fiecare zi a procesului de judecată, și până la afirmațiile sale despre propria condiție: „Prefer să plâng într-un Rolls decât să fiu fericită pe bicicletă.”

House of Gucci se află deocamdată în etapa de filmare, însă este programat să apară pe micile și marile ecrane din 24 noiembrie 2021, relatează Daily Mail. Jared Leto (Paolo Gucci), Jeremy Irons (Rodolfo Gucci), Al Pacino (Aldo Gucci) și chiar Mădălina Ghenea, despre care presa speculează că ar interpreta-o pe Sophia Loren, sunt doar câteva dintre marile nume care urmează să apară în film.

Text: Cristiana Daraban

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro