Julia Fox e acuzată, din nou, că îi copiază stilul lui Kim Kardashian. Declarațiile artistei

Julia Fox e acuzată din nou că împrumută elemente din stilul atât de recognoscibil al lui Kim Kardashian, după ce artista a avut o apariție publică în care purta un top semnat de Jacque Label, ce amintea de mulajele pe care Kardashian le-a purtat în mai multe ocazii, cel mai recent odată cu apariția imaginilor de campanie pentru KKW Fragrance Opals, semnate de Studio Silius.

Deși Julia Fox e acuzată în online că i-ar copia stilul lui Kardashian și că folosește orice ocazie ca să stârnească controverse care să o aducă în centrul atenției publicului, noua parteneră a lui Kanye West a declarat că nu vrea să aibă de-a face cu astfel de supoziții și a lămurit și care a fost ocazia în care a purtat corsetul cu pricina, pe Instagram Stories.

Astfel, se pare că topul cu pricina, purtat de iubita actuală a lui West asortat cu o pereche de pantaloni strâmți și cu o poșetă argintie, a fost parte dintr-o ținută pe care aceasta a ales-o pentru sărbătoarea de Halloween de anul trecut, doar că imaginea a fost postată de-abia acum. „Pentru informarea voastră, am purtat asta de Halloween 2021 și ideea era să fiu o ștrumfiță provocatoare”, a scris actrița. „Am uitat să postez poza. PS. Mulajul este realizat de @JacqueLabel.”

Dar Julia Fox e acuzată nu doar că ar încerca să atragă atenția prin intermediul hainelor pe care le poartă, ci și că întreaga sa relație cu West este o mișcare strategică care să îi aducă popularitate și bani. În cadrul podcastului Forbidden Fruits, Fox a declarat:

„Oamenii îmi spun: oh, faci asta doar pentru faimă, ai intrat în povestea asta pentru influență. Dragă, am avut relații cu miliardari în toată viața mea ca adultă, hai să fim serioși. (…) Chiar nu îmi pasă. Îmi pasă doar de arta mea, să aduc lucruri pe lume. Pentru mine asta e mai interesant decât să am toți ochii ațintiți asupra mea. Nu ar putea să-mi pese mai puțin.”