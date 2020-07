Johnny Depp mărturisește că i-a oferit marijuana fiicei sale, Lily-Rose

Johnny Depp a făcut o mărturisire surprinzătoare marți, în fața Curții de Justiție, în cadrul procesului în care actorul a dat în judecată tabloidul britanic The Sun pentru defăimare.

Johnny Depp a spus că a discutat cu fiica sa, Lily-Rose, despre consumul de droguri și că nu și-ar fi dorit ca ea să experimenteze asta într-un anturaj periculos. „Fiica mea avea 13 ani și știm cu toții că la 11-12-13 ani, când ești la o petrecere în liceu, ești abordat de oameni care vor să-ți dea ceva de băut deoarece ei beau de la 12-13 ani și iau cocaină, ecstasy, fumează marijuana și iau multe alte droguri.”

Actorul a mai mărturisit și faptul că el a discutat înainte de a lua decizia de a-i da fiicei sale marijuana cu mama ei, Vanessa Paradis. „Fiica mea era la o petrecere și cineva i-a dat o țigară cu cannabis. Avea 12 ani și nu știa ce să facă. I-am spus „draga mea, dacă ești la o petrecere și cineva îți dă un joint, ia-l de la acea persoană și dă-l mai departe. Te rog, nu încerca astfel de droguri cu persoane pe care nu le cunoști. Te rog, când într-adevăr ești în acel punct al vieții și vrei să încerci asta, apelează la mine când te simți pregătită. Nu vreau ca prima ta experiență să fie cu persoane pe care nu le cunoști și în care nu ai încredere. Este o măsură de siguranță pe care un tată și-o ia pentru fiica lui în astfel de situații.”

„Cel mai important lucru pentru un copil, dacă este pe cale să facă asta, este să fie sincer, la fel și eu, astfel încât ea să nu încerce lucruri și să mi le ascundă. Vreau ca ea să aibă încredere în mine. Dacă fiica mea îmi spune că este pregătită, atunci așa este. Știu că marijuana pe care am luat-o eu este de bună calitate”, a adăugat Johnny Depp.

Actorul Johnny Depp și-a dat în judecată fosta soție, Amber Heard, pentru defăimare, cerând daune de 50 de milioane de euro, după ce Amber a scris în Washington Post despre experiența personală ca victimă a violenței domestice. Deși numele actorului nu apare în articol, Depp insistă că lui i-a fost adresat.

Actrița a enumerat o mulțime de incidente prin care a trecut în relația cu Depp, în documentele obținute de The Post. Amber a povestit momentele de abuz încă de la începutul relației, în 2012: „După un an de relație am început să observ că Johnny era dependent de droguri și alcool. Uneori, când Johnny consuma simultan atât narcotice ilegale cât și medicamente, a trebuit să caut ajutor medical. De câte ori folosea, îmi era teamă pentru amândoi. Devenea o persoană complet diferită, deseori violentă și delirantă. Am numit acea versiune a lui Johnny, „Monstrul.” Deseori, după ce acele stări treceau, nu-și amintea că a fost violent.”

Johnny a negat orice acuzație de violență asupra lui Amber, pretinzând chiar că el a fost cel abuzat. Potrivit Variety, în actele depuse la tribunal de Johnny Depp scrie că „Heard nu este o victimă a abuzurilor domestice, este un autor al abuzurilor” și că „declarațiile făcute de ea nu sunt nimic mai mult decât o farsă elaborată menită a atrage publicitate pozitivă pentru cariera ei.”

