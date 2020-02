Johnny Depp a amenințat-o pe Amber Heard, fosta lui soție, că o va „arde” și că o va „îneca”

Johhny Depp a fost prezent miercuri la o ședință a tribunalului din Londra, în cadrul căreia au fost citite anumite mesaje din 2013 pe care acesta i le-a trimis prietenului său, Paul Bettany, cu privire la fosta lui soție, Amber Heard.

Johnny Depp ar fi scris pe data de 6 noiembrie 2013: „Hai să o ardem pe Amber.” În aceeași zi, el i-a mai zis lui Paul Bettany: „Să o înecăm înainte să o ardem. Să lăsăm cadavrul ars ca să ne asigurăm că este moartă.”

Actorul s-a prezentat la această ședință alături de avocații săi pentru o audiere preliminară în procesul său de calomnie împotriva tabloidului britanic The Sun, în legătură cu un articol publicat în aprilie 2018 conform căruia el ar fi fost abuziv față de Amber Heard. Avocatul lui Johnny Depp, David Sherborne, a declarat că fosta soție, Amber, este cea care minte. „O persoană minte. Evident, doamna Heard minte, iar domnul Depp este 100% convins de asta.” În plus, avocatul susține că Amber nu a fost o victimă, ci „agresorul” în relație.

Audierea completă va începe pe data de 23 martie. Adam Wolanski, reprezentantul tabloidului, a declarat că Depp este acuzat de faptul că a spus anumite obscenități și că a fost violent față de Amber în timpul unui zbor din mai 2014 către Los Angeles, însă actorul a negat aceste acuzații. „În timpul zborului, Johnny le-a ordonat însoțitorilor de zbor să-i aducă o mască de oxigen, continuând în acest timp să bea alcool. Oamenii lui Johnny mi-au spus că era supărat pentru că am filmat o scenă romantică alături de James Franco cu o zi înainte. În scurt timp, Johnny a început să arunce cu obiecte în mine. A împins un scaun către mine în timp ce mergeam și a început să țipe „James Franco.” La un moment dat, m-am ridicat, iar Johnny m-a lovit în spate și am căzut. A continuat să strige obscenități până când a intrat în baia avionului și a leșinat, rămânând încuiat acolo pe tot parcursul zborului”, a declarat Amber Heard la acea vreme.

După acel episod, Johnny Depp și-a cerut scuze. „Încă o dată, mă regăsesc într-o ipostază de care îmi este rușine și regret asta. Desigur, îmi pare rău. Chiar nu știu ce s-a întâmplat și de ce. Dar nu o voi mai face niciodată.”

În anul 2019, Johnny Depp a decis să o dea în judecată pe Amber pentru defăimare, cerând daune de 50 de milioane de dolari după ce Amber a scris în Washington Post despre experiența personală ca victimă a violenței domestice. „Heard nu este o victimă a abuzurilor domestice, este un autor al abuzurilor și declarațiile făcute de ea nu sunt nimic mai mult decât o farsă elaborată menită a atrage publicitate pozitivă pentru cariera ei”, au susținut actele depuse la tribunal de către Johnny Depp.

Și actrița a făcut o serie de acuzații la adresa comportamentului pe care Johnny îl avea în relație: „După un an de relație am început să observ că Johnny era dependent de droguri și alcool. Uneori, când Johnny consuma simultan atât narcotice ilegale cât și medicamente prescrise de medici, a trebuit să caut ajutor medical. Devenea o persoană complet diferită, deseori violentă. Am numit acea versiune a lui Johnny „Monstrul.”

Johnny Depp și Amber Heard s-au căsătorit în februarie 2015, iar în mai 2016, actrița a fost cea care a deschis dosarul de divorț. În urma divorțului, Amber a primit suma de 7 milioane de dolari și a donat-o unei organizații care luptă împotriva violenței domestice și Spitalului de Copii din Los Angeles.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

