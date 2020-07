Gigi Hadid răspunde acuzațiilor conform cărora și-ar fi ascuns sarcina

Săptămâna trecută, revista British Vogue a publicat un articol despre sarcina lui Gigi Hadid și despre modul în care a reușit să o ascundă pentru luni bune de presă. Știrea făcea referire la un comentariu pe care Gigi l-a publicat într-un live, pe care l-a ținut pe contul său de Instagram. În timpul acestuia, o fană i-a adresat următoarea întrebare: „Cum de nu ai burtă? Eu sunt însărcinată în patru luni și am o burtă imensă. Arăți grozav!'. Iar modelul i-a răspuns că „acest unghi și salopeta largă creează o iluzie optică. Din profil e cu totul o altă poveste!”.

Gigi s-a arătat deranjată de insinuările pe care revista le-a făcut, și anume că și-ar ascunde sarcina cu ajutorul hainelor. Așa că a reacționat la aceste acuze printr-o postare pe Twitter. „Ascund… Am spus că într-o salopetă largă, imaginea din față și cea din profil sunt două povești total diferite, nu că am făcut-o intenționat sau că încerc să ascund ceva. Aș fi mândră și fericită să împărtășesc mai multe detalii personale, dar o voi face atunci când voi simți că este momentul potrivit, mulțumesc. Momentan sunt mândră să experimentez și să împărtășesc această perioadă cu familia mea și cu cei dragi”, a concluzionat Gigi.

La începutul lunii mai, Gigi Hadid a confirmat că așteaptă un copil împreună cu iubitul său, Zayn Malik. Vestea a luat pe toată lumea prin surprindere, iar asta mai ales din cauza dinamicii relației celor doi. Zayn și Gigi și-au început povestea de iubire în noiembrie 2015, s-au despărțit în martie 2018, însă la scurt timp s-au împăcat.

Totuși, în ianuarie 2019 s-au despărțit din nou, despărțire care a durat până la finalul anului. Înainte de sărbătorile de iarnă, cei doi au ținut să își anunțe fanii că formează din nou un cuplu, după ce Hadid a postat pe Instagram Stories o imagine în care apărea gătind alături de mama lui Malik.

Iar câteva luni mai târziu, Gigi a recunoscut că va deveni mamă într-un interviu video cu Jimmy Fallon, difuzat în cadrul emisiunii The Tonight Show With Jimmy Fallon from home. „Evident că ne-ar fi plăcut să anunțăm știrea în modul nostru, însă suntem foarte încântați, fericiți și recunoscători pentru toate mesajele de susținere și felicitările pe care le-am primit”, a declarat aceasta în cadrul interviului.

