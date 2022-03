Hailey Bieber, internată de urgență la spital

Hailey Bieber a povestit pe contul său de Instagram că săptămâna trecută a fost internată de urgență la spital din cauza unui cheag de sânge format pe creier. Modelul a precizat că simptomele pe care le-a resimțit au fost asemănătoare cu cele ale unui atac vascular cerebral.

„Joi dimineață, luam micul dejun împreună cu soțul meu, când am început să am simptome asemănătoare cu cele ale unui atac vascular cerebral și am fost dusă la spital. Medicii și-au dat seama că aveam un mic cheag de sânge format pe creier, care mi-a cauzat o lipsă de oxigen. Corpul meu și-a făcut treaba și a trecut de la sine. M-am recuperat complet în câteva ore. Deși acesta a fost, cu siguranță, unul dintre cele mai înfricoșătoare momente prin care am trecut vreodată, sunt acasă acum și mă simt bine. Sunt foarte recunoscătoare medicilor și asistentelor care au avut grijă de mine”, a spus Hailey pe Instagram.