Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit competiția Asia Express 2025. Primele declarații: „Simțim că suntem câștigători”

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au plecat din competiția Asia Express 2025.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Emil Rengle și Alejandro Fernandez
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Emil Rengle și logodnicul său, Alejandro Fernandez, sunt cei care au fost eliminați din competiția Asia Express. Cum s-a desfășurat cursa lor pentru ultima șansă?

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit competiția Asia Express 2025

În ediția 32 din sezonul 8 Asia Express 2025, care a fost difuzată pe 29 octombrie, Anda Adam și Joseph Adam, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion și Emil Rengle și Alejandro Fernandez au pornit în cursa pentru ultima șansă. 

La prima misiune, concurenții au mirosit o fată și un băiat și au trebuit să le rețină parfumurile, astfel încât să găsească și alți oameni de pe stradă care au același miros. Pe unii dintre aceștia au putut să îi convingă să îi însoțească la Irina Fodor, pentru a primi aprobarea de a merge mai departe. Ulterior, s-au îndreptat către un templu tradițional Taoist, unde au descoperit cum anume se scrie numele lor în limba chineză. În cadrul probei, au fost nevoiți să îl scrie și ei, la rândul lor, cu o pensulă. 

La următoarea misiune, au ajuns într-o nouă locație, acolo unde au eliberat cele două păsări pe care le-au pus într-o colivie. Echipele au mai ajuns și la un atelier mecanic, acolo unde au încercat să monteze un scuter. Înainte de a ajunge la Irina Fodor, cea care le-a dat deznodământul, au făcut 20 de sendvișuri.

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au fost primii salvați, iar ulterior Irina Fodor i-a informați pe concurenți că Emil Rengle și Alejandro Fernandez nu trec mai departe în următoarea etapă a competiției. 

„Adevărul este că semifinala arată foarte bine așa cu voi acolo pe afiș și suntem foarte mândri de voi. A fost o bucurie fiecare zi aici, alături de tine, de echipă. Toată experiența asta a fost wow, extraordinară și ne-a crescut ca oameni. Ne bucurăm foarte tare că am reușit să fim aici, ne-am jucat cu plăcere, cu drag, cu corectitudine. Am fost fericiți și triști, dar asumați în toate stările noastre și cred că plecâm câștigați. Foarte câștigați, guys! Deci nu fiți supărați pentru noi, fiți fericiți pentru că noi asta simțim, fericire în suflet!”, a spus Emil Rengle, vizibil emoționat că aventura lui și a logodnicului său s-a încheiat în Vietnam.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez, primele declarații după ce au plecat de la Asia Express 2025

Pe Instagram, Emil Rengle a transmis un mesaj emoționant după ce el și Alejandro Fernandez au părăsit show-ul America Express. 

„Drumul nostru la Asia Express se oprește aici. Mulțumim vouă, celor care ne-ați susținut, ne-ați trimis mesaje și ne-ați făcut să simțim că suntem câștigători. Nu ai premiului mare, ci ai inimilor voastre. This is not a goodbye, its an until next time”, a scris Emil Rengle. 

Cum s-au schimbat Emil Rengle și Alejandro Fernandez după la Asia Express

Emil Rengle și Alejandro Fernandez s-au bucurat de toate experiențele trăite în cadrul emisiunii Asia Express. După încheierea filmărilor, coregraful a vorbit despre competiția în care a participat alături de logodnicul lui.

„O relație sănătoasă în care nu există argumente și ceartă, nu cred că e o relație sănătoasă. Noi ne certam de la chestii prostești: că unul voia la stânga, unul voia la dreapta. Deci nu erau certuri foarte mari. Dar bineînțeles că au existat, mai ales în momentele în care nu ne mergea bine. Când ne mergea bine, eram foarte fericiți, nu ne certam, era pace pe pământ. În momentul în care nu ne ieșeau lucrurile cum ne planificam, se scutura un pic pământul pe sub picioarele noastre. Dar nu cred că am fost noi ăia care s-au certat cel mai mult în emisiunea asta. Băi, s-au certat mulți și cu de toate. Dar eu cred că noi am reușit să… Noi le-am ținut pe ale noastre în casă, știi? Noi le-am avut pe ale noastre, unul cu celălalt”, a povestit Emil Rengle pentru Libertatea.

Emil Rengle a adăugat faptul că el și Alejandro Fernandez s-au schimbat după participarea în Asia Express, pe care o consideră o lecție de viață.

„Eu cred că la toată lumea cazarea a fost rea. Adică locurile în care găseam să ne cazăm erau… cum erau! Dar cred că poate în primele zile era șocant, după care am început să învățăm că oamenii care nu aveau foarte mult de oferit, ne ofereau, totuși, cel mai mult. Iar casele și oamenii care aveau potențial financiar, nu erau deschiși să ajute, nu ne primeau. Și în general, de când m-am întors din «Asia Express», mereu spun că emisiunea asta este o lecție de viață. Te schimbă, n-ai cum să nu te schimbi acolo ca om și ca mentalitate.”

Citește și:
Nadia Comăneci, alături de fiul ei, Dylan, și partenera acestuia. Cum au apărut cei trei pe internet: „Distracție…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Catrinel Menghia și-a făcut o schimbare spectaculoasă de look. Cum arată acum actrița
People
Catrinel Menghia și-a făcut o schimbare spectaculoasă de look. Cum arată acum actrița
Daniel Nuță, primele declarații după ce a fost surprins sărutându-se cu Diana Bart: "Un moment firesc al vieții"
People
Daniel Nuță, primele declarații după ce a fost surprins sărutându-se cu Diana Bart: "Un moment firesc al vieții"
Noi detalii despre relația dintre Justin Trudeau și Katy Perry: "Este înnebunit după ea"
People
Noi detalii despre relația dintre Justin Trudeau și Katy Perry: "Este înnebunit după ea"
Vlad Gherman, mărturisiri neștiute despre începutul relației cu Oana Moșneagu: "Nu ne-am pus sufletul pe tavă"
People
Vlad Gherman, mărturisiri neștiute despre începutul relației cu Oana Moșneagu: "Nu ne-am pus sufletul pe tavă"
Cum și-a depășit Adelina Pestrițu una dintre cele mai mari temeri ale sale: "Oricât aș încerca să evit ceva..."
People
Cum și-a depășit Adelina Pestrițu una dintre cele mai mari temeri ale sale: "Oricât aș încerca să evit ceva..."
Sânziana Negru, despre dorința de a deveni mamă. Ce a răspuns creatoarea de conținut, care formează un cuplu cu Ștefan Floroaica: "Dacă vrea..."
People
Sânziana Negru, despre dorința de a deveni mamă. Ce a răspuns creatoarea de conținut, care formează un cuplu cu Ștefan Floroaica: "Dacă vrea..."
Libertatea
Emil Rengle și Alejandro, eliminați de la Asia Express 2025. Câți bani ar fi primit pentru cele opt etape de competiție
Emil Rengle și Alejandro, eliminați de la Asia Express 2025. Câți bani ar fi primit pentru cele opt etape de competiție
Imagini din casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia. Cum arată locuința
Imagini din casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia. Cum arată locuința
Prezentatoarea TV a divorțat în secret și s-a cuplat cu un actor de la PRO TV. Au vrut să-și ascundă relația, dar au fost surprinși sărutându-se
Prezentatoarea TV a divorțat în secret și s-a cuplat cu un actor de la PRO TV. Au vrut să-și ascundă relația, dar au fost surprinși sărutându-se
Cum arată Bianca Drăgușanu complet nemachiată. Imaginile postate de vedetă, după ce nu a dormit o noapte întreagă
Cum arată Bianca Drăgușanu complet nemachiată. Imaginile postate de vedetă, după ce nu a dormit o noapte întreagă
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Cine este Oana Gheorghiu, propusă vicepremier de Ilie Bolojan. De ce este împotrivă George Simion cu această alegere
Cine este Oana Gheorghiu, propusă vicepremier de Ilie Bolojan. De ce este împotrivă George Simion cu această alegere
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cere clarificări în cazul morții Ștefaniei Szabo: „Aștept raportul medico-legal”
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cere clarificări în cazul morții Ștefaniei Szabo: „Aștept raportul medico-legal”
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au anunțat sexul bebelușului. Ce videoclip emoționant a publicat tânărul pe rețelele sociale
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au anunțat sexul bebelușului. Ce videoclip emoționant a publicat tânărul pe rețelele sociale
Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit aventura de pe Drumul Eroilor: „Plecăm..”
Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit aventura de pe Drumul Eroilor: „Plecăm..”
Unica.ro
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Imagini din complexul turistic al lui Radu Mazăre din Madagascar: „Costă undeva la 170 de euro pe seară” Foto
Imagini din complexul turistic al lui Radu Mazăre din Madagascar: „Costă undeva la 170 de euro pe seară” Foto
Divorțul momentului în lumea mondenă! Se despart după 8 ani de căsătorie și 4 copii! "Nu vom da detalii, nu vom arunca cu noroi unul în altul"
Divorțul momentului în lumea mondenă! Se despart după 8 ani de căsătorie și 4 copii! "Nu vom da detalii, nu vom arunca cu noroi unul în altul"
catine.ro
Horoscopul dragostei pentru luna noiembrie 2025. Ultima lună de toamnă aduce liniște pentru nativi
Horoscopul dragostei pentru luna noiembrie 2025. Ultima lună de toamnă aduce liniște pentru nativi
Horoscopul zilei de 31 octombrie 2025. Peștii depășesc momentele grele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 octombrie 2025. Peștii depășesc momentele grele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
A fost sfătuită „să-și repare fața cu botox” la 16 ani. Ce spune acum celebra actriță despre presiunea de la Hollywood
A fost sfătuită „să-și repare fața cu botox” la 16 ani. Ce spune acum celebra actriță despre presiunea de la Hollywood
Ce rol au Vitaminele B pentru organism. Cum văd specialiștii introducerea lor într-o dietă echilibrată
Ce rol au Vitaminele B pentru organism. Cum văd specialiștii introducerea lor într-o dietă echilibrată
Mai multe din people
Ce cetățenie va avea fiul lui Carmen Grebenișan. Partenerul ei, Cristian, a trăit în SUA: "Zilele acestea îl programăm"
Ce cetățenie va avea fiul lui Carmen Grebenișan. Partenerul ei, Cristian, a trăit în SUA: "Zilele acestea îl programăm"
People

Carmen Grebenișan a dezvăluit ce cetățenie va avea fiul ei, Kadri.

+ Mai multe
Răspunsul lui Alexandru Ciucu după ce a fost acuzat de infidelitate în căsnicia cu Alina Sorescu: "Am avut tot timpul prietene"
Răspunsul lui Alexandru Ciucu după ce a fost acuzat de infidelitate în căsnicia cu Alina Sorescu: "Am avut tot timpul prietene"
People

Alexandru Ciucu a răspuns acuzațiilor de infidelitate venite din partea fostei soții, Alina Sorescu.

+ Mai multe
Sia și fostul ei soț, Dan Bernard, în plină luptă pentru custodie. Cei doi se acuză reciproc de abuz de substanțe și pornografie infantilă
Sia și fostul ei soț, Dan Bernard, în plină luptă pentru custodie. Cei doi se acuză reciproc de abuz de substanțe și pornografie infantilă
People

Disputa legală dintre Sia și Dan Bernard a escaladat, transformându-se într-un schimb de acuzații extrem de grave.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC