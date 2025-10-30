Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit competiția Asia Express 2025. Primele declarații: „Simțim că suntem câștigători”

Emil Rengle și logodnicul său, Alejandro Fernandez, sunt cei care au fost eliminați din competiția Asia Express. Cum s-a desfășurat cursa lor pentru ultima șansă?

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit competiția Asia Express 2025

În ediția 32 din sezonul 8 Asia Express 2025, care a fost difuzată pe 29 octombrie, Anda Adam și Joseph Adam, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion și Emil Rengle și Alejandro Fernandez au pornit în cursa pentru ultima șansă.

La prima misiune, concurenții au mirosit o fată și un băiat și au trebuit să le rețină parfumurile, astfel încât să găsească și alți oameni de pe stradă care au același miros. Pe unii dintre aceștia au putut să îi convingă să îi însoțească la Irina Fodor, pentru a primi aprobarea de a merge mai departe. Ulterior, s-au îndreptat către un templu tradițional Taoist, unde au descoperit cum anume se scrie numele lor în limba chineză. În cadrul probei, au fost nevoiți să îl scrie și ei, la rândul lor, cu o pensulă.

La următoarea misiune, au ajuns într-o nouă locație, acolo unde au eliberat cele două păsări pe care le-au pus într-o colivie. Echipele au mai ajuns și la un atelier mecanic, acolo unde au încercat să monteze un scuter. Înainte de a ajunge la Irina Fodor, cea care le-a dat deznodământul, au făcut 20 de sendvișuri.

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au fost primii salvați, iar ulterior Irina Fodor i-a informați pe concurenți că Emil Rengle și Alejandro Fernandez nu trec mai departe în următoarea etapă a competiției.

„Adevărul este că semifinala arată foarte bine așa cu voi acolo pe afiș și suntem foarte mândri de voi. A fost o bucurie fiecare zi aici, alături de tine, de echipă. Toată experiența asta a fost wow, extraordinară și ne-a crescut ca oameni. Ne bucurăm foarte tare că am reușit să fim aici, ne-am jucat cu plăcere, cu drag, cu corectitudine. Am fost fericiți și triști, dar asumați în toate stările noastre și cred că plecâm câștigați. Foarte câștigați, guys! Deci nu fiți supărați pentru noi, fiți fericiți pentru că noi asta simțim, fericire în suflet!”, a spus Emil Rengle, vizibil emoționat că aventura lui și a logodnicului său s-a încheiat în Vietnam.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez, primele declarații după ce au plecat de la Asia Express 2025

Pe Instagram, Emil Rengle a transmis un mesaj emoționant după ce el și Alejandro Fernandez au părăsit show-ul America Express.

„Drumul nostru la Asia Express se oprește aici. Mulțumim vouă, celor care ne-ați susținut, ne-ați trimis mesaje și ne-ați făcut să simțim că suntem câștigători. Nu ai premiului mare, ci ai inimilor voastre. This is not a goodbye, its an until next time”, a scris Emil Rengle.

Cum s-au schimbat Emil Rengle și Alejandro Fernandez după la Asia Express

Emil Rengle și Alejandro Fernandez s-au bucurat de toate experiențele trăite în cadrul emisiunii Asia Express. După încheierea filmărilor, coregraful a vorbit despre competiția în care a participat alături de logodnicul lui.

„O relație sănătoasă în care nu există argumente și ceartă, nu cred că e o relație sănătoasă. Noi ne certam de la chestii prostești: că unul voia la stânga, unul voia la dreapta. Deci nu erau certuri foarte mari. Dar bineînțeles că au existat, mai ales în momentele în care nu ne mergea bine. Când ne mergea bine, eram foarte fericiți, nu ne certam, era pace pe pământ. În momentul în care nu ne ieșeau lucrurile cum ne planificam, se scutura un pic pământul pe sub picioarele noastre. Dar nu cred că am fost noi ăia care s-au certat cel mai mult în emisiunea asta. Băi, s-au certat mulți și cu de toate. Dar eu cred că noi am reușit să… Noi le-am ținut pe ale noastre în casă, știi? Noi le-am avut pe ale noastre, unul cu celălalt”, a povestit Emil Rengle pentru Libertatea.

Emil Rengle a adăugat faptul că el și Alejandro Fernandez s-au schimbat după participarea în Asia Express, pe care o consideră o lecție de viață.

„Eu cred că la toată lumea cazarea a fost rea. Adică locurile în care găseam să ne cazăm erau… cum erau! Dar cred că poate în primele zile era șocant, după care am început să învățăm că oamenii care nu aveau foarte mult de oferit, ne ofereau, totuși, cel mai mult. Iar casele și oamenii care aveau potențial financiar, nu erau deschiși să ajute, nu ne primeau. Și în general, de când m-am întors din «Asia Express», mereu spun că emisiunea asta este o lecție de viață. Te schimbă, n-ai cum să nu te schimbi acolo ca om și ca mentalitate.”

