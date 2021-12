Cea mai recentă apariție publică a lui Kate Middleton are o legătură neașteptată cu Regina

Cea mai recentă apariție publică a lui Kate Middleton a fost o vizită la The Victoria and Albert Museum din Londra pentru a admira o colecție unică de ouă Fabergé, unele dintre ele fiind chiar împrumutate special pentru această expoziție de Regina Elisabeta a II-a.

Ducesa de Cambridge își demonstrează încă o dată pasiunea pentru artă și frumos, știut fiind faptul că aceasta a absolvit Universitatea St. Andrew’s (acolo unde l-a cunoscut și unde s-a îndrăgostit de Prințul William), licențiată fiind în istoria artei.

Expoziția Fabergé in London: Romance to Revolution, pe care Kate Middleton a vizitat-o la The Victoria and Albert Museum din Londra, reunește peste 200 de obiecte prețioase create de Carl Fabergé. Ducesa, în vârstă de 39 de ani, are o conexiune specială cu trei dintre ouăle Fabergé din această expoziție, acestea fiind împrumutate chiar de către Regina Elisabeta a II-a. Este vorba despre the Colonnade Egg, Basket of Flowers Egg și the Mosaic Egg.

Vizita lui Kate Middleton la The Victoria and Albert Museum din Londra este una justificată, în 2018 această instituție a intrat sub patronajul regal al Ducesei de Cambridge.

Kate Middleton a fost foarte prezentă în ultima vreme la evenimente oficiale, după o lungă absență cauzată de restricțiile impuse de pandemia de coronavirus. Ducesa în vârstă de 39 de ani a vizitat recent școala Nower Hill și, spre surprinderea directoarei Louise Voden, și-a dorit să fie alături de elevii de clasa a opta în timp ce li se preda ceva nou.

„Nu m-am gândit niciodată că va face asta!”, a declarat Voden. „Era complet în largul ei”, a adăugat directoarea. „Era foarte interesată de ceea ce aveau de spus și de gândurile lor despre lucrurile noi despre care învățau. În mod clar, e foarte pasionată de asta.”

Kate Middleton și Prințul William au participat recent și la spectacolul anual Royal Variety, din Londra. Kate Middleton a strălucit într-o rochie lungă, de culoarea smaraldului, o creație Jenny Packham pe care a purtat-o ​​și în timpul turneului internațional pe care cuplul l-a făcut în Pakistan, în 2019. Ducesa de Cambridge a optat pentru șuvițe ondulate, pieptănate pe un singur umăr.

Evenimentul la care au participat Ducii de Cambridge sprijină Royal Variety Charity. Banii strânși din spectacol ajută sute de animatori din Regatul Unit, care au nevoie de ajutor și asistență la bătrânețe, din cauza stării de sănătate sau a vremurilor grele.

Foto: Arhiva ELLE, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro