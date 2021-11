Evenimentul special de familie de la care Regina Elisabeta a II-a nu a putut lipsi

Duminica trecută a fost motiv de sărbătoare în familia regală britanică. Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank, dar și Zara și Mike Tindall și-au botezat copiii, pe August, respectiv pe Lucas, care nu au împlinit încă un an.

Potrivit People, Regina Elisabeta a II-a, în vârstă de 95 de ani, s-a alăturat membrilor apropiați ai familiei la slujba restrânsă care a avut loc la Capela Regală a Tuturor Sfinților din Windsor. Printre participanții la eveniment, s-au numărat Andrew și Sarah Ferguson, cât și Prințesa Anne.

Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank au devenit părinții unui băiețel, al nouălea strănepot al reginei, pe 9 februarie. Prințesa a născut la The Portland Hospital, iar soțul acesteia a fost prezent în sala de nașteri. Eugenie, o prezență destul de activă pe rețelele de socializare, a dezvăluit prima imagine cu August pe contul ei de Instagram, alegând să încalce cutuma regală potrivit căreia prima apariție în public cu nou-născutul avea loc chiar la ieșirea din spital.

În ce-i privește pe Zara și Mike Tindall, el a fost cel care a anunțat în cadrul podcast-ului său – The Good, The Bad & The Rugby – că el și soția lui au devenit pentru a treia oară părinți. Lucas este al zecelea strănepot al Reginei Elisabeta a II-a și poartă și prenumele Philip, în onoarea străbunicului său. Zara Tindall și Mike, un fost jucător de rugby, s-au căsătorit în 2011. Ei mai au împreună două fiice, Mia Grace și Lena Elizabeth.

Tabloidele au lăsat să se înțeleagă, în cursul weekendului, că e foarte posibil ca problemele de sănătate și recomandările medicilor să o împidice pe regină de la a asista la acest eveniment extrem de important pentru ea, după ce deja a lipsit de la mai multe evenimente majore. Dar imaginile cu Majestatea Sa plecând de la capelă într-un Range Rover i-a liniștit pe fanii acesteia.

