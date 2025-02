Andreea Bănică, vacanță de vis la schi. Cum și-a surprins vedeta familia: „Vreme minunată, zăpadă multă”

Andreea Bănică profită din plin de sezonul rece și se bucură de o vacanță la schi alături de familie. Artista a împărtășit cu fanii mai multe imagini de pe pârtie, arătându-le cât de mult se distrează în zăpadă alături de cei dragi.

Îmbrăcată într-o salopetă roșie chic, specială pentru ski, Andreea a atras toate privirile și a demonstrat, încă o dată, că are un stil impecabil chiar și pe munte. Vedeta a postat mai multe fotografii și videoclipuri pe rețelele sociale, surprinzând momente din ziua perfectă petrecută pe pârtie, alături de soțul și copiii ei.

Artista a păstrat și un strop de mister și nu a dezvăluit destinația de vis pe care a ales-o. Cu toate acestea, se bucură din plin de sejurul într-un hotel de lux, unde ea și familia ei au parte de tot răsfățul. Se pare că Andreea Bănică știe cum să îmbine relaxarea cu timpul petrecut alături de familie, iar această escapadă la munte a fost ocazia perfectă pentru a se bucura de sporturile de iarnă.

Andreea Bănică a avut o reacție dură pe rețelele de socializare la adresa persoanelor care au criticat-o până acum, fie că a fost vorba de aspectul ei fizic, fie de aparițiile ei. Mesajul artistei a venit în contextul felului în care a venit Bianca Censori la Premiile Grammy 2025.

Andreea Bănică a răspuns cât se poate de tăios celor care i-au lăsat până acum comentarii jignitoare pe rețelele de socializare și au criticat-o din mai multe considerente.

„Ăștia care comentați că am eu decolteu mare sau fusta prea scurtă, că mă îmbrac ca… că îmi sar sânii în body… că sunt bătrână, că mi-a trecut vremea, că sunt operată… ciocul mic! E timpul să nu vă mai erijați în afirmații pe pagina mea și în casa mea, că dau cu mătura! Mă pricep tare la curățenie, este una dintre cele mai frumoase calități ale mele. Am rugămintea să vă abțineți când nu aveți ceva frumos de spus și când vă vin toate frustrările în minte! Nu este nimeni vinovat de frustrările și neajunsurile voastre! Nu mă mai criticați, jigniți voi pe mine, că nu am creat aceste pagini pentru așa ceva! Războaie de genul nu mă interesează, nu intru pe paginile voastre să vă judec. Nu vă mai creați pagini fictive, ca să dați comentarii jignitoare. Multe sunteți penibile, neajunse, neîmplinite, urâte la trup și suflet, majoritatea femei. Femeile care ar trebui să se apere între ele, nu să râdă unele de altele”, a spus Andreea Bănică.

Artista nu mai este dispusă să accepte aceste comentarii negative și își propune să reacționeze atunci când este cazul. Andreea Bănică vrea să blocheze conturile persoanelor care o jignesc, tocmai pentru a nu mai vedea reacțiile lor răutăcioase. De asemenea, cântăreața le-a mulțumit oamenilor care de-a lungul timpului și-au arătat susținerea față de ea.

„De fiecare dată citesc mesaje penibile și jignitoare și blochez pagini. Nu văd rostul acestui bullying. Nu am făcut vreodată așa ceva și vă anunț pe această cale că voi reacționa direct, nu mai tac, răspund cu aceeași monedă celor care merită. Indiferent că sunt persoană publică. Un om nu merită acest soi de bullying, indiferent ce face sau cu ce se ocupă și nu trebuie să se lase umilit pentru că este persoană publică. Dacă nu am părinți să mă judece, nu vă dă nimeni vouă dreptul să faceți asta. Aseară m-am crucit ce am văzut pe Facebook-ul meu, TikTok și aici în Instagram (ce-i drept nu puțin). De aceea aleg această platformă în care nu văd încă foarte mulți proști! Vă mulțumesc celor din comunitatea mea că mă urmăriți și credeți că aveți ce vedea și învăța! Pe toți am să vă rog frumos să nu vă băgați în scandaluri cu diverși, să începeți războaie pe contul meu, ci să dați report și să trimiteți în privat spre atenția mea, ca să blochez toți needucații”, a mai transmis Andreea Bănică.