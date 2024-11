Andreea Bănică, detalii despre decizia de a nu-i oferi fiului ei acces la rețelele de socializare: „Poți să îi oferi alte activități”

Andreea Bănică este cunoscută pentru faptul că dezbate în mediul online subiecte de interes public, iar ultimele zile nu au fost lăsate să treacă. Artista s-a confruntat cu un val de comentarii răutăcioase după ce a făcut un sondaj pe contul său de Instagram referitor la alegerea românilor în turul II la prezidențiale.

Artista a îndemnat la calm și dialog, în ciuda faptului că a primit comentarii de hate în urma postării sale. Ba mai mult, aceasta a abordat ideea utilizării rețelelor sociale în scop informativ, gândindu-se la modul în care pot fi afectați copiii.

Andreea Bănică a dezvăluit astfel că fiul ei nici nu are un smartphone, motiv pentru care accesul la rețelele sociale este mult mai dificil. Cântăreața a argumentat că își dorește pentru cei mici o copilărie normală și fericită, fără influențele din social media.

„Cred că ați observat și voi și știți foarte bine că mulți dintre noi, care încercăm să ne exprimăm părerea aici în online, părerea noastră personală și ceea ce simțim noi, cred că știți că primim foarte multe mesaje pro și contra în privat. La fel, este un subiect foarte sensibil cel care îl privește pe Noah, și faptul că nu i-am dat un telefon. Nu că nu îl lăsăm neapărat pe un telefon, ci că nu-și dorește, cred că e alegerea lui mai degrabă. Ceea ce este foarte bine.

Este un subiect foarte sensibil pentru foarte multe mame care pot să spună la un moment dat: ‘Știi, eu nu am foarte mult timp să stau cu copilul meu pentru că trebuie să merg la muncă’. Ok, nu poți sta tu cu copilul tău pentru că trebuie să mergi la muncă, însă poți să îi oferi alte activități pe care să le facă. Să îl înscrii la niște cursuri. Aici o să spui că ‘Vai, dar nu am banii necesari’. Bun, găsești alte metode și alte soluții. Întotdeauna spun asta, înspre binele copilului tău.”, a declarat Andreea Bănică pe Instagram.