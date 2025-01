Andreea Bănică, într-o ipostază neașteptată în vacanța din Bulgaria. Cum s-a pozat cântăreața: „Mi-a plăcut”

Andreea Bănică a fost plecată într-o vacanță la schi, în Bulgaria, alături de familia ei. Artista s-a bucurat să practice sporturile de iarnă și le-a împărtășit fanilor mai multe imagini cu momentele de care a avut parte în această călătorie.

Andreea Bănică a reușit să își surprindă fanii cu o serie de fotografii în care apare în costum de baie. Imaginile au fost realizate pe balconul hotelului unde a fost cazată, iar artista a explicat faptul că o poză pe care a văzut-o i-a oferit inspirația de a încerca și ea aceste cadre.

„Stați liniștiți că nu de asta am răcit

Am vrut să replic o poză dar mi-a plăcut asta mai mult decât cea întinsă pe șezlong. Când a intrat Lucian în cameră s-a speriat, i-a dat cu virgulă. Frumos peisaj, nu-i așa?

Mie îmi dă cu vibe de Bulgaria piesa asta că acolo am auzit-o prima oară în 2014 și când mai merg promit să ajung într-un club să mă și distrez.

Era un club mișto chiar unde am fost și m-am chinuit să fac poze cu un urs supeeeeerb …eu blondă, l-am omis”, a transmis Andreea Bănică pe contul ei personal de Instagram.