Andreea Bănică dezvăluie secretul căsniciei sale de lungă durată cu Lucian Mitrea: „Am fost întrebată de multe ori”

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul autohton. Artista și partenerul ei s-au căsătorit în 2008 și au împreună doi copii, pe Sofia și pe Noah.

Într-o postare făcută recent pe rețelele de socializare, Andreea Bănică a vorbit despre căsnicia sa de lungă durată cu Lucian Mitrea. Artista a precizat ce anume stă la baza relației sale armonioase cu soțul ei.

„Astăzi un ziar scrie că suntem printre cele mai longevive cupluri din showbiz. Acum, nu știu ce să zic dacă suntem unul dintre sau cel mai. Am fost întrebată de multe ori despre rețeta longevității…. Cam ce aș putea să spun? Oamenii care se iubesc se văd! Îi vezi din gesturi, mimică, expresie! Nu există o rețetă ci compatibilitate spun eu, clar! Este nevoie de ceva umor (el are mai mult eu mai puțin), suntem doi pupăcioși de mici (eu o alergam pe mama după masa din sufragerie să o pup). Dacă ești compatibil durează, dacă nu, nu!” , a scris Andreea Bănică pe Instagram.

Andreea Bănică a fost invitată acum ceva timp în emisiunea „În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, și cu ocazia asta a vorbit despre relația cu Lucian Mitrea. Artista a spus că, în trecut, conflictele dintre ea și soțul ei aveau ca motiv cariera ei artistică, el fiind și managerul ei.

„Probabil în ziua de azi lumea nu concepe un astfel de cuplu, atât de bine sudat și de clădit și cu o iubire atât de mare unul în celălalt, că până la urmă de aici pornesc toate lucrurile frumoase între noi. Ne iubim foarte mult. El a încercat toată viața să mă ocrotească, să nu mă deranjeze, să nu mă jignească. M-a iubit și mă iubește foarte mult. Într-adevăr, în ceea ce privește cariera mea și profesia mea, acolo m-a deranjat mult, acolo m-a mustrat de foarte multe ori. Aici am văzut o latură a tatălui meu pe care am regăsit-o în Lucian.”

Pentru a nu mai exista aceste tensiuni între ea și partenerul ei de viață, Andreea Bănică a luat decizia de a-l concedia.

De mai multe ori au apărut în presă zvonuri conform cărora Andreea Bănică și Lucian Mitrea ar divorța. În aceeași emisiune, cântăreața a negat aceste speculații și a spus că niciodată nu a avut intenția de a pune punct căsniciei lor.

„Nu, nu am simțit niciodată că vreau să divorțez, nu am avut de ce, nu am avut motive. Am un bărbat și un prieten, pentru că el este prietenul meu, atât de bun, de blând și de adevărat încât nu am avut de ce. Nu mi-a dat motive în viață să zic că vreau să divorțez. Niciodată.”