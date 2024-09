Andreea Bănică, replică surprinzătoare după ce a fost criticată pentru stilul vestimentar: „Bine cu mine”

Andreea Bănică a stârnit controverse în rândul fanilor după ultimele sale apariții, dar nu a întârziat să reacționeze. Artista, cunoscută pentru prezența sa constantă în lumea muzicii românești, a captat din nou atenția publicului cu o apariție îndrăzneață.

La scurt timp după ce a atras toate privirile pe scenă, etalându-și decolteul în fața a mii de admiratori, artista a revenit în atenție, de această dată din confortul casei sale. La 46 de ani, Andreea Bănică demonstrează că încă poate să surprindă, postând o fotografie provocatoare pe rețelele sociale. Îmbrăcată într-un costum negru, foarte decupat, vedeta a lăsat fanii fără replică. În descriere, ea a scris: „Cârcotași ‘e mulți’! Eu bine cu mine”, demonstrând, astfel, că nu este interesată de comentariile negative.

Imaginea a devenit rapid virală, provocând dezbateri aprinse în mediul online, atât în rândul susținătorilor săi, cât și al celor critici. Cu toate acestea, Andreea Bănică continuă să fie una dintre favoritele publicului.

„Nu știm ce vrei să demonstrezi, nu a zis nimeni ca nu arăți bine, te îmbraci doar vulgar”, „Andreea, auzi ce zice lumea! Îți închid ușile la biserică dacă te duci”, „Odată cu timpul ținem morțiș s-arătăm că suntem forever young”, „Nu ținem sa arătam, ci arătam cum putem fiecare , din câte mă știu, cam așa am fost mereu, ba acum mă plac mai mult decât la 23”, „Hai că le-ai ofticat pe alea care ziceau că ai îmbătrânit și-ți atârnă pielea #duşmaniiîmipoartăpică ….că n-au valoarea mea”, „Fără defecte! Ești mai mișto decât una de 20 ani”, sunt o parte dintre comentariile primite de Andreea Bănică.

La începutul anului, artista a dorit să clarifice publicului privind speculațiile cu privire la operațiile estetice despre care s-a spus că ar fi apelat. Vedeta a explicat că nu a apelat la nicio intervenție estetică, mai ales că au existat numeroase zvonuri și comentarii în timp cu privire la presupusele schimbări fizice ale cântăreței.

„Eu până la vârsta asta, recunosc, nu am nicio operație estetică. Am doar apendicită făcută, clar, că eram mică și trebuia să mi-o scoată, aveam probleme. Am o operație la deget, pentru că le am strâmbe, am spus asta, am recunoscut-o tot timpul și nu mă feresc de treaba asta. Da, așa m-am născut. M-au operat aici și nu mi-au găsit leacul, nu mi le-au îndreptat. Este ok, m-am resemnat, nu este acesta cel mai mare defect al meu, probabil sunt altele mai mari. Mi-am făcut o operație de septoplastie. În urma septoplastiei a trebuit să-mi lărgească și nara dreaptă, se lipea odată cu respirația și atunci nu mai puteam să respir. (…) Acestea sunt operațiile pe care le am eu.”, a declarat Andreea Bănică, în cadrul emisiunii „Play It”, potrivit Wowbiz.