Andreea Bănică, momente dificile din cauza problemelor de sănătate. Artista a avut nevoie de perfuzii: „A fost groaznic să simt aceste dureri”

Andreea Bănică a traversat o perioadă dificilă din cauza stării sale de sănătate. Artista le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare care sunt problemele cu care se confruntă.

Andreea Bănică a trecut prin momente grele la întoarcerea din vacanța la schi. Cântăreața a avut probleme de sănătate și le-a detaliat fanilor care sunt simptomele pe care le-a avut. Starea artistei de sănătate s-a îmbunătățit atunci când a mers la medic și a primit un tratament adecvat problemelor ei. Vedeta a mai spus că mai multe persoane din familia ei s-au confruntat cu simptome similare.

Andreea Bănică a mai precizat faptul că după ce s-a întors în țară, a făcut o serie de teste, printre care și pentru Gripa A.

„Așa durere aveam și cred că s-a dus undeva mai jos la laringe. De aceea am și recurs la a face perfuzii cu tratamentul prescris de la doctor. Nu pot să vă spun eu ce tratamente am luat pentru că este anormal. Voi trebuie să mergeți la doctor să vă consulte, să vă prescrie tratamentul. Fiecare om este în felul lui. Nu toți ne manifestăm la fel. De exemplu, ai mei parcă ori mi s-a părut mie sau au fost mai bolnavi, mai puțini decât mine și mai ușor. Eu am fost cel mai rău dintre toți. Când am ajuns în țară, când mi-am făcut testele și am remarcat la gripa A, acolo o linuță mai ștearsă, ceea ce mi-a confirmat faptul că am sau am avut această gripă A, dar ar fi pe final. De aceea nu a ieșit atât de concludentă linia testului. M-am prins imediat, am mers la doctor, mi-a prescris tratament și cam asta a fost”, a mai povestit Andreea Bănică pe Instagram.