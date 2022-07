Alex Rodriguez, mărturisiri surprinzătoare despre Jennifer Lopez: „Este cea mai talentată ființă umană”

Invitat în cadrul emisiunii Martha Stewart Podcast, Alex Rodriguez a vorbit onest despre fosta sa logodnică, Jennifer Lopez, dar și despre cum își petrece timpul după despărțire.

„Uite, ne-am simțit foarte bine. Mai important, întotdeauna am pus copiii pe primul loc în tot ceea ce am făcut,” a continuat el.

Alex Rodriguez a declarat și că a reușit să treacă peste despărțirea de Jennifer Lopez și că acum își petrece majoritatea timpului cu fiicele sale.

Deși a fost văzut recent in compania lui Kathryn Padgett, Alex Rodriguez a dezvăluit că în prezent nu are o relație, și că se concentrează mai degrabă pe Natasha și Ella. „De fapt, petrec mult, mult timp cu fetele mele. Încerc să fiu mai mult acasă.”

„Au fost cinci ani în care am avut o viață și un parteneriat incredibile și atât eu cât și fiicele mele am învățat atât de multe”, a mai declarat Alex Rodriguez în urmă cu un an într-un interviu acordat Entertainment Tonight. „Chiar suntem recunoscători pentru ultimii cinci ani, acum se pune problema cum facem ca următorii cinci ani să fie mai buni datorită lecțiilor pe care le-am învățat.”